Podcast Betitaliaweb Daily Show #387 (23/12/2020): Calcio (Serie A, Liga, Inghilterra, Germania, Portogallo), Basket (Eurolega, Eurocup, Champions League, LBA), Volley Superlega, Hockey KHL + 6 FREE PICK

Ultima puntata prima della sosta di Natale anche per il nostro Podcast ma vi lasciamo dopo 2 giorni di profitto e con 6 FREE PICK + 8 tips di mercato per cercare di passare un Natale di casse.

La video-rubrica di Betitaliaweb sui Pronostici Sportivi Vincenti. Segui ogni giorno il nostro podcast, il Betitaliaweb Daily Show con tutte le ultime news più interessanti, le variazioni di quota, i possibili assenti e i consigli per le scommesse sul Calcio e sugli altri sport.

Betitaliaweb daily show - Puntata #387 (22/12/2020)

Vediamo insieme il programma di scommesse sportive di mercoledì 23 dicembre 2020, ultima puntata prima della pausa natalizia. Arriviamo da 2 ottime giornate (5-1, +€369,00) e siamo arrivati precisamente alle 1.000 casse dall'inizio del podcast nel luglio 2019 (+13.426,00€). Noi torniamo il 28 dicembre col podcast ma vi lasciamo con 6 FREE PICK + 8 tips di mercato per cercare di passare un ricco Natale. Oggi parliamo di Calcio con Serie A, Serie B, Liga, Eredivisie, Superlig e anche le Coppe in Inghilterra, Germania e Portogallo. Parliamo anche dei risultati di Sport USA, con l'inizio della stagione di Basket NBA e le vittorie di Nets e Clippers, e approposito di Pallacanestro, oggi si gioca anche in Eurolega, Eurocup, Champions League e 2 recuperi di LBA. Nel Volley c'è il big match di Superlega di pallavolo maschile: Perugia-Civitanova e si giocano anche 3 partite di Hockey KHL.

