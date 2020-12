Podcast Betitaliaweb Daily Show #390 (30/12/2020): Calcio (Premier League, Liga, Serie B), Basket Eurolega (Olimpia Milano-CSKA Mosca) e LBA, Volley Superlega, Sport USA + 5 FREE PICK

Ancora tanto Calcio con Premier League, Liga e Serie B, ma anche Basket col big match di Euroleague Olimpia Milano-CSKA Mosca. Parliamo anche di altri sport come Volley, Basket NBA, Hockey KHL e vi diamo le nostre immancabili 5 FREE PICK.

La video-rubrica di Betitaliaweb sui Pronostici Sportivi Vincenti. Segui ogni giorno il nostro podcast, il Betitaliaweb Daily Show con tutte le ultime news più interessanti, le variazioni di quota, i possibili assenti e i consigli per le scommesse sul Calcio e sugli altri sport.

Betitaliaweb daily show - Puntata #390 (30/12/2020)

Vediamo insieme il programma di scommesse sportive di mercoledì 30 dicembre 2020. Anche oggi molto Calcio tra Premier League, Liga e anche il turno di Serie B col big match Monza-Salernitana e il possibile debutto di Mario Balotelli con i brianzoli. Si gioca anche l'Eurolega di Basket, e qui il big match riguarda senza dubbio Olimpia Milano-CSKA Mosca. Ci sono anche un paio di partite del campionato di pallacanestro italiano di LBA, e la Superlega A1 di Volley Maschile. Non mancano nemmeno le partite di Hockey KHL e come sempre parliamo anche di Sport USA con Basket NBA, College Basket e College Football con i Bowl che continuano ad andare alla grandissima. Per oggi vi proponiamo 5 FREE PICK, quattro di calcio e una anche di basket sul Euroleague.

