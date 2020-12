Podcast Betitaliaweb Daily Show #391 (31/12/2020): Calcio (Liga di fine anno e Premier League del 1 gennaio 2021), Sport USA (Basket NBA, College Basket, Bowl College Football) + 2 FREE PICK

Siamo arrivati all'ultima puntata del 2020, e della stagione 2020 del nostro podcast, il Betitaliaweb Daily Show che a breve festeggerà le 400 puntate. Ci lasciamo con 2 FREE PICK di Calcio sulla Liga del 31 dicembe e la Premier League del 1 gennaio 2021, ma anche una tips di mercato sul calcio boliviano, poi tanto USA Sports.

Betitaliaweb daily show - Puntata #391 (31/12/2020)

Vediamo insieme il programma di scommesse sportive di giovedì 31 dicembre 2020, ultima puntata dell'anno e ultima puntata della stagione 2. Noi ci ritroviamo con tante novità e migliorie dal 7 gennaio 2021 con la stagione 3, ma prima dobbiamo parlare del Calcio visto che l'ultimo dell'anno è in campo la Liga e il primo dell'anno si riparte con la Premier League inglese. Vi diamo 2 FREE PICK per oggi e domani su questi due campionati di calcio + 1 tips di mercato sul campionato in Bolivia. Infine parliamo anche di Sport USA visto che oggi sono in campo il Basket NBA ma pure il College Basket e ci sono i Bowl di College Football.

