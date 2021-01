Podcast Betitaliaweb Daily Show #392 (07/01/2021): prima puntata stagione 3 e del 2021 con 3 FREE PICK (Basket Eurolega, Calcio, Tennis) + analisi Golf PGA Tour

Puntata #392 del podcast Betitaliaweb Daily Show, la prima del 2021 e la prima della stagione 3. Iniziamo con 3 FREE PICK e i consigli sul Golf PGA Tour per cercare di iniziare da dove avevamo lasciato, ovvero facendo delle casse su tutti gli sport con i nostri pronostici.

La video-rubrica di Betitaliaweb sui Pronostici Sportivi Vincenti. Segui ogni giorno il nostro podcast, il Betitaliaweb Daily Show con tutte le ultime news più interessanti, le variazioni di quota, i possibili assenti e i consigli per le scommesse sul Calcio e sugli altri sport.

Betitaliaweb daily show - Puntata #392 (07/01/2021)

Vediamo insieme il programma di scommesse sportive di giovedì 7 gennaio 2021, prima puntata della stagione 3 del nostro podcast e prima puntata del 2021. Vediamo i risultati dell'ultima stagione con i nostri pronostici, ma anche i risultati del 6 gennaio con le statistiche sul campionato di Calcio di Serie A e anche le quote antepost per lo scudetto aggiornate. Per oggi ci occupiamo di Basket Eurolega, Hockey KHL e anche Tennis che riprende con ATP Delray Beach e Antalya. Il nostro Darius e Insider ci danno 3 FREE PICK per aprire l'anno, e con Guru vediamo i risultati di Sport USA ma anche i consigli di pronostici sul Golf visto che torna anche il PGA Tour col Sentry Tournament of Champions 2021.

