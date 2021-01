Podcast Betitaliaweb Daily Show #394 (11/01/2021): Calcio posticipi Serie A e Liga, Tennis ATP Delray Beach, Hockey KHL + 3 FREE PICK

Inizia una nuova settimana di scommesse sportive dopo aver chiuso alla grande la scorsa, count weekend che ci porta già a +€433,00 nei primi 3 giorni della 3° stagione del nostro Betitaliaweb Daily Show, ma anche grandi colpi nel VIP come Harris English @31 nel Golf o l'all green di Morfeo tra NFL e NBA negli Sport USA.

La video-rubrica di Betitaliaweb sui Pronostici Sportivi Vincenti. Segui ogni giorno il nostro podcast, il Betitaliaweb Daily Show con tutte le ultime news più interessanti, le variazioni di quota, i possibili assenti e i consigli per le scommesse sul Calcio e sugli altri sport.

Betitaliaweb daily show - Puntata #394 (11/01/2021)

Vediamo insieme il programma di scommesse sportive di lunedì 11 gennaio 2021, prima puntata della settimana. Andiamo a vedere i risultati del weekend. Siamo già a +433,00€ con le free pick ma arrivano grandi colpi anche nel VIP come l'all Green 5-0 di Morfeo tra Basket NBA e l'inizio dei playoffs NFL, ma anche la cassa nel Golf con Harris English @31. Per oggi ci sono i posticipi di Calcio in Serie A (Spezia-Samp) e in Spagna con la Liga. 3 partite di Hockey KHL e parliamo anche di Tennis ATP Delray Beach con Darius che ci da una delle 3 FREE PICK di oggi.

