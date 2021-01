Podcast Betitaliaweb Daily Show #399 (18/01/2021): Calcio (posticipi Serie A, Premier League, Primeira Liga) Basket, Sport USA (Martin Luther King Day con NBA e NHL) + 3 FREE PICK

La nuova settimana di scommesse sportive inizia con diversi posticipi di Calcio su cui vi diamo 3 FREE PICK (Cagliari-Milan, Arsenal-Newcastle e Portimonense-Belenenses), ma oggi è anche il Martin Luther King Day con tanta NBA e NHL al via dalle 18 italiane.

La video-rubrica di Betitaliaweb sui Pronostici Sportivi Vincenti. Segui ogni giorno il nostro podcast, il Betitaliaweb Daily Show con tutte le ultime news più interessanti, le variazioni di quota, i possibili assenti e i consigli per le scommesse sul Calcio e sugli altri sport.

Betitaliaweb daily show - Puntata #399 (18/01/2021)

Vediamo insieme il programma di scommesse sportive di lunedì 18 gennaio 2021, prima puntata della settimana. Vediamo i risultati più interessanti del weekend e poi partiamo spediti col Calcio visto che si giocano i posticipi di Serie A (Cagliari-Milan), Premier League (monday night Arsenal-Newcastle) e Primeira Liga (Portimonense-Belenenses). C'è anche un recupero di pallacanestro italiana di Serie A2 e di Eurolega (Real Madrid-Stella Rossa), ma oggi è il Martin Luther King Day e si inizia alle 18 italiane con 9 partite di Basket NBA e altre 10 di Hockey NHL. In tutto vi diamo 3 FREE PICK, tutte sul calcio, e tanti spunti per le scommesse come ogni giorno.

