Podcast Betitaliaweb Daily Show #401 (20/01/2021): Calcio (Supercoppa Juve-Napoli, Serie A, Premier League, Liga, Bundesliga), Basket (Eurocup+Champions), Sport USA (NBA, NHL, NCAAB) e Golf + 4 FREE PICK

Un altra giornata con tanto Calcio ci attende tra Serie A, Premier League, Liga, Bundesliga ma soprattutto la sfida Juventus-Napoli per la Supercoppa dal Mapei Stadium, e come ogni mercoledì ci occupiamo anche di Golf (prima stagionale dell'European Tour).

La video-rubrica di Betitaliaweb sui Pronostici Sportivi Vincenti. Segui ogni giorno il nostro podcast, il Betitaliaweb Daily Show con tutte le ultime news più interessanti, le variazioni di quota, i possibili assenti e i consigli per le scommesse sul Calcio e sugli altri sport.

Betitaliaweb daily show - Puntata #401 (20/01/2021)

Vediamo insieme il programma di scommesse sportive di mercoledì 20 gennaio 2021. Anche oggi tanto Calcio con la Supercoppa italiana (Juventus-Napoli) ma continuano anche i turni infrasettimanali di Premier League, Liga e Bundesliga e c'è un recupero di Serie A con Udinese-Atalanta. In campo anche il Basket con Eurocup e Champions League (3 italiane impegnate). Come sempre facciamo anche il punto della situazione sugli Sport USA con Basket NBA, Hockey KHL e anche College Basket. Il mercoledì è però il giorno del Golf e vi diamo tanti consigli sul The American Express 2021 del PGA Tour e l'Abu Dhabi HSBC Championship, primo evento della stagione 2021 dell'European Tour. Vi diamo infine 4 FREE PICK, tutte sul calcio, con anche un MULTIPLA speciale @15.20 di quota!!!

