Podcast Betitaliaweb Daily Show #403 (25/01/2021): Calcio (Serie B, Liga, Brasile), Hockey KHL, Sport USA + 3 FREE PICK

Inizia una nuova settimana di scommesse sportive con molto Calcio ma anche l'Hockey KHL. In tutto vi diamo 3 FREE PICK.

La video-rubrica di Betitaliaweb sui Pronostici Sportivi Vincenti. Segui ogni giorno il nostro podcast, il Betitaliaweb Daily Show con tutte le ultime news più interessanti, le variazioni di quota, i possibili assenti e i consigli per le scommesse sul Calcio e sugli altri sport.

Betitaliaweb daily show - Puntata #403 (25/01/2021)

Vediamo insieme il programma di scommesse sportive di lunedì 25 gennaio 2021. Diversi posticipi di Calcio (Serie B, Serie C, Liga, Primeira Liga) ma continua anche la FA Cup inglese. Vediamo i risultati degli Sport USA con il Football NFL che ci ha dato i finalisti del Super Bowl: Brady contro Mahomes, Tampa Bay-Kansas City. C'è anche l'Hockey KHL con 4 partite e su una di queste Insider ci da un consiglio. In tutto sono 3 FREE PICK per iniziare l'ultima settimana di gennaio.

