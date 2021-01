Podcast Betitaliaweb Daily Show #407 (29/01/2021): CALCIO WEEKEND (Serie A e Premier League), Volley, Basket Eurolega, Hockey KHL, Sport USA + 6 FREE PICK

Ultima puntata della settimana e arriva l'immancabile studio di Dartagnan sulla Serie A ma ci parla anche di Premier League, oltre al Volley con Insider e 6 FREE PICK a coprire anche tutto il weekend di Calcio.

La video-rubrica di Betitaliaweb sui Pronostici Sportivi Vincenti. Segui ogni giorno il nostro podcast, il Betitaliaweb Daily Show con tutte le ultime news più interessanti, le variazioni di quota, i possibili assenti e i consigli per le scommesse sul Calcio e sugli altri sport.

Betitaliaweb daily show - Puntata #407 (29/01/2021)

Vediamo insieme il programma di scommesse sportive di venerdì 29 gennaio 2021, ultima puntata della settimana con l'immancabile studio di Dartagnan sul Calcio del fine settimana e con le analisi di tutte le partite della 20a giornata di Serie A al via venerdì sera. Parliamo anche di Premier League nel fine settimana mentre per quanto riguarda la giornata del venerdì c'è anche il Basket con l'Eurolega, l'Hockey KHL e la Serie A1 di Pallavolo femminile con l'anticipo della 25a giornata mentre per il Volley maschile nel fine settimana c'è la Coppa Italia. Facciamo come sempre anche il punto sugli Sport Americani con Basket NBA, Hockey NHL e College Basket. In tutto vi diamo 6 FREE PICK per oggi e a coprire tutto il fine settimana di calcio.

