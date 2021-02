Podcast Betitaliaweb Daily Show #409 (02/02/2021): Calcio (Coppa Italia Inter-Juve e Premier League), Hockey KHL, Basket Eurocup, Volley, Football NFL Super Bowl + 5 FREE PICK

Arriviamo da un perfetto lunedì da 4-0 con le free pick, e anche oggi vi diamo 5 giocate spaziando dal Calcio, al Basket passando per Volley e Hockey KHL, ma iniziamo a parlare anche del Super Bowl di NFL.

La video-rubrica di Betitaliaweb sui Pronostici Sportivi Vincenti. Segui ogni giorno il nostro podcast, il Betitaliaweb Daily Show con tutte le ultime news più interessanti, le variazioni di quota, i possibili assenti e i consigli per le scommesse sul Calcio e sugli altri sport.

Betitaliaweb daily show - Puntata #409 (02/02/2021)

Vediamo insieme il programma di scommesse sportive di martedì 2 febbraio 2021. Oggi parliamo di Calcio con la prima semifinale di Coppa Italia (Inter-Juventus) ma anche della Premier League col turno infrasettimanale di Calcio inglese. Facciamo come sempre il punto della situazione sugli Sport Americani (NBA, NHL, College Basket) e iniziamo le Preview del Super Bowl di Football NFL che si gioca domenica. Ci sono anche l'Hockey KHL, il Volley con la Champions League femminile (derby azzurro Scandicci-Busto Arsizio) e il Basket con la top-16 di Eurocup. In tutto vi diamo 5 FREE PICK per cercare di continuare al meglio dopo l'all Green di ieri (4-0).

Segui Betitaliaweb TV, ogni giorno tanti contenuti per gli scommettitori

Ogni giorno segui BETITALIAWEB TV con i contenuti audio-pocast su YOUTUBE.