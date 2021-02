Podcast Betitaliaweb Daily Show #411 (04/02/2021): Calcio (Premier League, Coppa del Re), Basket Eurolega, Hockey KHL, Volley, Sport USA, NFL Super Bowl Preview + 5 FREE PICK

Altro all green ieri (4-0), in una settimana quasi perfetta con le nostre free pick (12-1) che ci porta a +€1.255,50 in questa stagione 3 e +€14.771,00 nel totale del nostro podcast da luglio 2019 a oggi. Per oggi abbiamo preparato altre 5 FREE PICK.

La video-rubrica di Betitaliaweb sui Pronostici Sportivi Vincenti. Segui ogni giorno il nostro podcast, il Betitaliaweb Daily Show con tutte le ultime news più interessanti, le variazioni di quota, i possibili assenti e i consigli per le scommesse sul Calcio e sugli altri sport.

Betitaliaweb daily show - Puntata #411 (04/02/2021)

Vediamo insieme il programma di scommesse sportive di giovedì 4 febbraio 2021. Si continua col Calcio in Inghilterra e questa sera si chiude il turno infrasettimanale di Premier League col big match Tottenham-Chelsea. In campo anche la Coppa Del Re in Spagna. Parliamo pure di Basket (Eurolega), Hockey KHL e di Volley con la Champions League di pallavolo femminile e 3 squadre italiane in campo. Non manca il punto della situazione sugli Sport Americani con NBA, NHL e College Basket, ma c'è anche la 3° puntata delle preview quotidiane sul Super Bowl 55 di domenica, epilogo della stagione di Football NFL. Oggi ci occupiamo delle prop bet (prestazioni giocatori) di Mahomes, Brady e gli altri protagonisti attesi in Tampa Bay Buccaneers-Kansas City Chiefs. In tutto vi diamo 5 FREE PICK principali e tanti altri consigli in una settimana in cui andiamo alla grande. Anche ieri all green con 4-0, 12-1 in settimana, +€1.255,50 in questa stagione 3 e +€14.771,00 nel totale del nostro podcast da luglio 2019 a oggi.

