Podcast Betitaliaweb Daily Show #413 (08/02/2021): Calcio (Premier League, Messico), Sport USA (Brady vince il Super Bowl), Tennis (Australian Open) + 2 FREE PICK

Arriviamo alla nottata in bianco per seguire il Super Bowl di Football Americano NFL vinto dai Tampa Bay Buccaneers di Tom Brady, sempre più nella leggenda a 43 anni, ma vi diamo anche 2 FREE PICK per questo inizio settimana.

La video-rubrica di Betitaliaweb sui Pronostici Sportivi Vincenti. Segui ogni giorno il nostro podcast, il Betitaliaweb Daily Show con tutte le ultime news più interessanti, le variazioni di quota, i possibili assenti e i consigli per le scommesse sul Calcio e sugli altri sport.

Betitaliaweb daily show - Puntata #413 (08/02/2021)

Vediamo insieme il programma di scommesse sportive di lunedì 1 febbraio 2021. Inizia una nuova settimana di scommesse sportive ma vediamo i risultati del weekend, su tutti il Super Bowl di Football NFL vinto dai Tampa Bay Buccaneers e da Tom Brady. Vediamo anche i risultati di Serie A, ma c'è pure il Calcio giocato col Monday Night di Premier League (Leeds-Crystal Palace) e pure un consiglio di striker151 sul calcio in Messico (Leon-Guadalajara). E' iniziato anche il primo slam della stagione di Tennis, l'Australian Open. In tutto oggi vi diamo solo 2 FREE PICK con un palinsesto un pò scarno.

