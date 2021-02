Podcast Betitaliaweb Daily Show #417 (15/02/2021): Calcio (Risultati weekend + Posticipi Serie A, Premier League, Liga, Danimarca); Tennis, Sport USA + 4 FREE PICK

Nel fine settimana abbiamo gioito con la cassa in quota @15 sul Golf con la vittoria di Daniel Berger al PGA Tour, una giocata che avevamo dato anche giovedì nel podcast, in free pick per tutti. Anche oggi vi diamo 4 FREE PICK, concentrandoci sul calcio.

Betitaliaweb daily show - Puntata #417 (15/02/2021)

Vediamo insieme il programma di scommesse sportive di lunedì 15 febbraio 2021. Vediamo i risultati del fine settimana con la Serie A (Inter nuova capolista del campionato in attesa del derby), la Coppa Italia di Basket vinta dall'Olimpia Milano, ma anche col Golf dopo aver preso Berger @15 vincente a Pebble Beach, al PGA Tour. Oggi di Calcio abbiamo diversi posticipi tra Serie A (Verona-Parma), Serie B, Serie C ma anche all'estero con un doppio monday night in Premier League, Bundesliga, Liga, Superligaen e Primera Liga. Continua anche l'Australian Open di Tennis, purtroppo senza italiani. Facciamo come sempre il punto sugli Sport Americani (NBA, NHL, College) e vi ricordo che oggi inizia una doppia SCALATA nel canale Telegram gratuito di Betting Maniac, aperta a tutti. Oggi vi diamo 4 FREE PICK, concentrandoci sul calcio per quanto riguarda le scommesse.

