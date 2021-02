Podcast Betitaliaweb Daily Show #420 (18/02/2021): Calcio Europa League (Braga-Roma, Stella Rossa-Milan e Granada-Roma), Basket Eurolega, Hockey KHL, Sport USA, Volley + 3 FREE PICK

Dopo il 3-1 nelle giocate di ieri sulla Champions, oggi tocca alla pericolosa Europa League di Calcio, ma puntiamo anche sul Basket con l'Eurolega e sul Hockey KHL. Facciamo come sempre il punto sullo Sport USA (e sulle scalate NBA, NHL, College Basket che continuano alla grande).

Betitaliaweb daily show - Puntata #420 (18/02/2021)

Vediamo insieme il programma di scommesse sportive di mercoledì 17 febbraio 2021. Ci sono i 16esimi di finale di Europa League per il Calcio con 3 italiane in campo: Braga-Roma, Stella Rossa Milan e Granada-Roma. In campo anche l'Euroleague di Basket (Olimpia Milano-Maccabi) e tante partite di Hockey KHL. Facciamo come sempre il punto sugli Sport Americani (NBA, NHL, College) con cui stiamo facendo anche la doppia SCALATA nel canale Telegram free di BETTING MANIAC, aperte a tutti, e dove raggiungiamo lo step#3. Si gioca anche a Pallavolo con un recupero della Serie A1 di Volley Femminile. In tutto oggi vi diamo 3 FREE PICK tutte sul calcio e tanti altri consigli per le scommesse sportive.

