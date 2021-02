Podcast Betitaliaweb Daily Show #422 (22/02/2021): Calcio (Serie A Juve-Crotone + Liga e Premier League), Sport USA, Tennis + 3 FREE PICK

La settimana inizia tra i posticipi di Calcio, il Tennis e gli Sport Americani per quanto riguarda le scommesse sportive, e questo lunedì abbiamo preparato 3 free pick.

Betitaliaweb daily show - Puntata #422 (22/02/2021)

Vediamo insieme il programma di scommesse sportive di lunedì 22 febbraio 2021, prima puntata di una settimana che si apre con diversi posticipi di Calcio, in particolare in Serie A (Juventus-Crotone), in Liga (Osasuna-Siviglia) e in Premier League (Brighton-Crystal Palace). Sono finiti gli Australian Open ma il Tennis continua con diversi tornei ATP e WTA in settimana, con Darius che ci da un consiglio. Come sempre facciamo anche il punto sugli Sport Americani (NBA, NHL, College Basket) e vi diamo 3 FREE PICK e tanti altri consigli sulle scommesse sportive.

