Podcast Betitaliaweb Daily Show #423 (23/02/2021): Calcio Champions League (Lazio-Bayern, Atletico Madrid-Chelsea), Sport USA, Volley, Tennis + 4 FREE PICK

Oggi ruba la scena la Champions League, non solo di Calcio con Lazio-Bayern Monaco e Atletico Madrid-Chelsea, ma anche di Pallavolo Maschile (Modena-Perugia) e femminile (Fenerbache-Novara). Abbiamo preparato 4 FREE PICK di oggi, giornata di lutto per la morte di Fausto Gresini.

La video-rubrica di Betitaliaweb sui Pronostici Sportivi Vincenti. Segui ogni giorno il nostro podcast, il Betitaliaweb Daily Show con tutte le ultime news più interessanti, le variazioni di quota, i possibili assenti e i consigli per le scommesse sul Calcio e sugli altri sport.

Betitaliaweb daily show - Puntata #423 (23/02/2021)

Vediamo insieme il programma di scommesse sportive di martedì 23 febbraio 2021 che si apre con la brutta notizia della scomparsa di Fausto Gresini. Torna la Champions League con Lazio-Bayern Monaco e Atletico Madrid-Chelsea, ma per il Calcio si gioca anche in Inghilterra con un recupero di Premier League e la Championship. Recupero nell'Eurolega di Basket, continuano i tornei ATP e WTA di Tennis (e questa sera inizia la doppia di Darius data ieri, con Mager e, domani mattina, Sinner), tante partite di Hockey KHL ma oggi ci concentriamo sulla Pallavolo con la Champions League sia di pallavolo maschile (Modena-Perugia) che femminile (Fenerbache-Novara). Facciamo come sempre il punto anche sugli Sport Americani (NBA, NHL, College Basket) e vi diamo 4 FREE PICK e tanti altri consigli sulle scommesse sportive.

