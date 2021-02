Podcast Betitaliaweb Daily Show #424 (24/02/2021): Calcio Champions League (Atalanta-Real Madrid, Monchengladbach-Manchester City), Sport USA, Golf + 2 FREE PICK

Il mercoledì è il giorno del Golf, ma è ovviamente anche il giorno della Champions League di Calcio con Atalanta-Real Madrid e Monchengladbach-Manchester City su cui vi diamo 2 FREE PICK.

La video-rubrica di Betitaliaweb sui Pronostici Sportivi Vincenti.

Betitaliaweb daily show - Puntata #424 (24/02/2021)

Vediamo insieme il programma di scommesse sportive di mercoledì 24 febbraio 2021. Continua la Champions League, ed è il giorno di Atalanta-Real Madrid e Borussia Monchengladbach-Manchester City, ma si anticipa anche Tottenham-Wolfsberger di Europa League e ci sono dei recuperi nei campionati di Calcio in Spagna, Francia e Olanda. Continuano i tornei ATP e WTA di Tennis e la Champions League di Pallavolo sia maschile che femminile. Facciamo il punto della situazione sugli Sport Americani (NBA, NHL, College Basket) e come ogni mercoledì parliamo di Golf con Guru che ci da 6 consigli di scommesse sul WGC-Workday Championship 2021 e sul Puerto Rico Open 2021 del PGA Tour. Per oggi abbiamo preparato 2 FREE PICK entrambe incentrate sulla Champions, e tanti altri consigli sulle scommesse sportive del 24 febbraio 2021.

