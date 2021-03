Podcast Betitaliaweb Daily Show #426 (02/03/2021): CALCIO 3 FREE PICK Serie A Turno Infrasettimanale, Sport Americani (NBA, NHL, College Basket) e Scommesse 71° Festival di San Remo

Dopo aver mancato la puntata del lunedì per problemi tecnici, non poteva mancare quella del martedì con l'inizio del turno infrasettimanale di Serie A ma anche l'inizio del 71° Festival della Canzone Italiana a San Remo. Vi diamo 3 FREE PICK sulla Serie A di Calcio ma anche un paio di consigli sul Festival.

La video-rubrica di Betitaliaweb sui Pronostici Sportivi Vincenti. Segui ogni giorno il nostro podcast, il Betitaliaweb Daily Show con tutte le ultime news più interessanti, le variazioni di quota, i possibili assenti e i consigli per le scommesse sul Calcio e sugli altri sport.

Betitaliaweb daily show - Puntata #426 (02/03/2021)

Vediamo insieme il programma di scommesse sportive di martedì 2 marzo 2021 con l'inizio del turno infrasettimanale di Serie A al via con Juve-Spezia, ma vediamo anche le partite del mercoledì e Parma-Inter di giovedì a chiudere la giornata, con in tutto 3 FREE PICK di Dartagnan sul Calcio. Facciamo come sempre il punto della situazione sugli Sport Americani con news, risultati, statistiche, quote e consigli su NBA, College Basket e Hockey NHL. Infine vi diamo anche 2 consigli di Morfeo sul 71° Festival di San Remo che inizia questa sera!

