Podcast Betitaliaweb Daily Show #427 (03/03/2021): Calcio (Serie A, Premier League, Ligue 1), Playoffs Hockey KHL, Golf + 5 FREE PICK

Tanto Calcio in questo primo martedì di marzo tra Serie A, Premier League e Ligue 1 ma continuano anche i playoff di Hockey KHL e al mercoledì parliamo sempre di Golf.

La video-rubrica di Betitaliaweb sui Pronostici Sportivi Vincenti.

Betitaliaweb daily show - Puntata #427 (03/03/2021)

Vediamo insieme il programma di scommesse sportive di mercoledì 3 marzo 2021. Continua il turno infrasettimanale di Serie A, ma iniziano anche quelli in Inghilterra con la Premier League e in Francia con la Ligue1, oltre alla Coppa del Re in Spagna con Barcellona-Siviglia quindi tanto Calcio importante di metà settimana. C'è anche il Basket con Eurolega (Milano-Fenerbache) ed Eurocup, la Champions League di Pallavolo Femminile e i Playoffs di Hockey KHL. Come ogni mercoledì parliamo anche di Golf col PGA Tour che ha in programma l'Arnold Palmer Invitational da Bay Hill. In tutto abbiamo preparato 5 FREE PICK e tanti altri consigli di scommesse sportive.

