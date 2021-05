Podcast Betitaliaweb Daily Show #466 (30 aprile 2021): CALCIO WEEKEND (Serie A, Premier League, Ligue 1), Formula 1, Golf, Sport USA + 6 FREE PICK

Ultima puntata della settimana con lo studio di dartagnan che ci da 6 FREE PICK a coprire tutto il fine settimana di Calcio tra Serie A, Premier League e Ligue 1, un dartagnan che arriva da una settimana perfetta con le semifinali di Champions ed Europa League. Aggiornamento con consigli anche sul Golf e sulla Formula 1.

La video-rubrica di Betitaliaweb sui Pronostici Sportivi Vincenti. Segui ogni giorno il nostro podcast, il Betitaliaweb Daily Show con tutte le ultime news più interessanti, le variazioni di quota, i possibili assenti e i consigli per le scommesse sul Calcio e sugli altri sport.

Betitaliaweb daily show - Puntata #466 (30 aprile 2021)

Vediamo insieme il programma di scommesse sportive di venerdì 30 aprile 2021, ultima puntata della settimana, come sempre tutta incentrata sul Calcio con lo studio di Dartagnan sui principali campionati in Europa, a coprire il venerdì e tutto il fine settimana tra Serie A, Premier League e Ligue 1. Facciamo anche il punto della situazione sugli Sport Americani (NBA, NHL, MLB). Nel Basket torna in campo l'Olimpia Milano in Eurolega. Aggiorniamo anche il Golf col Valspar Championship 2021 del PGA Tour su cui vi diamo un altro paio di consigli che potete spendere anche in live dopo la bella cassa su Emiliano Grillo nel 1° turno. Aggiornamento pure dai Motori e come promesso arriva la free pick di Panda sulla Formula 1 col GP Portogallo 2021 (un doppio piazzamento con i talenti del futuro, Tsunoda e Russell). Abbiamo preparato 6 FREE PICK per oggi e per il weekend, più tante altre curiosità sulla giornata di scommesse sportive a 360°.

Segui Betitaliaweb TV, ogni giorno tanti contenuti per gli scommettitori

Ogni giorno segui BETITALIAWEB TV con i contenuti audio-pocast su YOUTUBE.