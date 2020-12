Scommesse Pugilato: Floyd Mayweather vs Logan Paul. Dopo Tyson anche Mayweather torna sul ring in un incontro di Boxe

Dopo il ritorno sul ring di Mike Tyson e Roy Jones Jr, questa volta è il momento di Floyd Mayweather che rimette i guantoni da pugilato per una sfida contro Logan Paul su cui Floyd è strafavorito @1.02.



Floyd Mayweather, uno dei più grandi pugili della storia della Boxe, sicuramente il più vincente e più ricco degli ultimi anni, torna sul ring, e lo fa sfidando un volto noto di YouTube, attore e boxer, Logan Paul.

Mayweather (43 anni) è imbattuto in 50 incontri professionistici in carriera e nonostante il ritiro, è difficile pensare che il primo ko arriverà in questo ritorno sul ring, fissato per il prossimo 20 febbraio (anche se con i problemi legati alla pandemia questa data potrebbe cambiare), anche contro un avversario più giovane (Paul ha 25 anni).

Del resto le quote parlando chiaro. Mayweather è dato ad una quota simbolica @1.02 dai bookmakers di Las Vegas che invece quotano Paul @150.