Scommesse Prada Cup: Luna Rossa in quota @2,20 in Gara 1 contro il Team Ineos

Continua la Prada Cup e i riflettori sono puntati su Luna Rossa quotata @2.20 per la prima sfida contro la Ineos in programma sabato 13 febbraio 2021.

Parliamo di Pronostici Vela con la Prada Cup che continua.

Gara 1, Luna Rossa in quota @2.20 contro Ineos

Sabato 13 febbraio parte la sfida tra Luna Rossa e Ineos per l’ultimo atto della Prada Cup di vela. In palio anche il ruolo di Challenger di Emirates Team New Zealand in vista della 36esima America’s Cup.

I team italiani e inglesi non hanno risparmiato qualche frecciatina nei giorni che stanno anticipando il confronto, come non mancano i pronostici della vigilia. Si gareggia al meglio di 13 prove e Ineos è favorito sulla lavagna scommesse di Betaland a quota @1,60, contro il successo @2,20 per Luna Rossa. Tra i risultati esatti il 4-7 a favore degli inglesi si gioca @4,00.

In Gara 1, la lavagna Betaland favorisce il Team Ineos @1,65, contro il primo successo di Luna Rossa @2,20.