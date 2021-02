Scommesse America's Cup 2021: Luna Rossa di poco sfavorita @2.05 contro New Zealand

Dal 6 marzo si gioca l'America's Cup 2021 e a sfidarsi per il più antico trofeo sportivo del mondo saranno Luna Rossa e New Zealand.

Parliamo di Pronostici Vela con l'America's Cup 2021

America's Cup 2021, le quote favoriscono New Zealand contro Luna Rossa

Con la Prada Cup in bacheca, conquistata con un netto 7-1 su Ineos Team UK, Luna Rossa punta a portare per la prima volta in Italia l'America's Cup, il più antico trofeo sportivo del mondo, sfidando i detentori del Team New Zealand nelle acque di Auckland a partire dal prossimo 6 marzo.

Secondo le quote fornite dai betting analyst di Stanleybet.it, però, l'imbarcazione italiana parte con il ruolo di outsider: una vittoria di Luna Rossa, infatti, è proposta a 2,05 contro l'1,70 di New Zealand.

Sarà la seconda volta in cui la barca tricolore si presenterà al grande appuntamento da sfidante nella storia della America's Cup: era successo già nel 2000, proprio a Auckland, quando la barca italiana perse con un sonoro 5-0 in favore dei neozelandesi.