Pronostici Mondiali Pallanuoto 2022, dal 21 giugno il Settebello azzurro è in acqua per i mondiali maschili. Si giocano anche i mondiali di Pallanuoto femminili che saranno aperti da Canada-Italia e qui le azzurre sono favorite.

Pronostici Mondiali Pallanuoto 2022: Settebello indietro nelle quote

Il Settebello, dopo la vittoria del mondiale 2019 in Corea del Sud, cerca il bis iridato nella manifestazione in partenza il prossimo 21 giugno in Ungheria. La nazionale di Sandro Campagna però non parte con i favori del pronostico secondo gli esperti che vedono una doppietta azzurra in quota @9.

Davanti agli azzurri si posizionano la favorita Spagna, formazione sconfitta nella finalissima di Gwangju da Di Fulvio e compagni, offerta @2,90, seguita dall’Ungheria @3,50 e la Serbia @3,75. Più attardate la Croazia @7 e la Grecia, fissata @9, proprio come il Settebello che cercherà di compiere l’impresa per portare a casa il quinto titolo di mondiale della propria storia.

Pronostici Mondiali Pallanuoto 2022: programma completo

GIRONI TORNEO MASCHILE

A a Budapest: 1 Ungheria, 2 Brasile, 3 Montenegro, 4 Georgia.

B a Debrecen: 1 Giappone, 2 Grecia, 3 Germania, 4 Croazia.

C a Sopron: 1 Italia, 2 Canada, 3 Sudafrica, 4 Spagna.

D a Szeged: 1 Kazakistan, 2 Stati Uniti, 3 Australia, 4 Serbia.

CALENDARIO MONDIALI PALLANUOTO 2022

1a giornata – 21 giugno

Girone A a Budapest

Montenegro-Ungheria ore 19.30

Brasile-Georgia ore 21.00

Girone B a Debrecen

Germania-Giappone ore 18.00

Grecia-Croazia ore 19.30

Girone C a Sopron

Sudafrica-Italia ore 18.00

Canada-Spagna ore 19.30

Girone D a Szeged

Australia-Kazakistan ore 18.00

Stati Uniti-Serbia ore 19.30

2a giornata – 23 giugno

Girone A a Budapest

Georgia-Montenegro ore 19.30

Ungheria-Brasile ore 21.00

Girone B a Debrecen

Croazia-Germania ore 18.00

Giappone-Grecia ore 19.30

Girone C a Sopron

Spagna-Sudafrica ore 18.00

Italia-Canada ore 19.30

Girone D a Szeged

Serbia-Australia ore 18.00

Kazakistan-Stati Uniti ore 19.30

3a giornata – 25 giugno

Girone A a Budapest

Ungheria-Georgia ore 19.30

Brasile-Montenegro ore 21.00

Girone B a Debrecen

Giappone-Croazia ore 18.00

Grecia-Germania ore 19.30

Girone C a Sopron

Italia-Spagna ore 18.00

Canada-Sudafrica ore 19.30

Girone D a Szeged

Kazakistan-Serbia ore 18.00

Stati Uniti-Australia ore 19.30

Calendario fasi finali

Ottavi di finale -27 giugno – a Budapest

2A-3B ore 14.00, 27

3A-2B ore 15.30, 28

2C-3D ore 17.00, 29

3C-2D ore 18.30, 30

Quarti di finale – 29 giugno – a Budapest

1A-Vinc. 29 ore 13.00, 35

1B-Vinc. 30 ore 16.00, 36

1C-Vinc. 27 ore 19.30, 37

1D-Vinc. 28 ore 21.00, 38

Semifinali – 1 luglio – a Budapest

Vinc. 35-Vinc. 36 ore 16.00

Vinc. 37-Vinc. 38 ore 21.00

Finali – 3 luglio – a Budapest

Finale 3° posto ore 17.00

Finale 1° posto ore 20.00

Vediamo le quote sui Mondiali di Pallanuoto 2022, sia maschile, con Spagna e Serbia le nazionali di battere, che femminile con i primi scontri aperti da Canada-Italia.

