Quarti di finale Mondiali Pallanuoto 2022, un appuntamento ostico attende il Settebello che torna in piscina mercoledì 29 giungo. Si tratta di Ungheria-Italia, con gli azzurri che sfidano la padrona di casa della manifestazione, e grande favorita anche per la vittoria finale. Servirà l’impresa.

Il secondo posto ottenuto nel girone, alle spalle della Spagna, ha complicato i piani del Settebello campione in carica di pallanuoto. Non tanto per l’obbligo di giocare un turno in più, superato brillantemente contro l’Australia, ma per il prossimo avversario in tabellone.

I ragazzi di Sandro Campagna infatti nei quarti di finale se la vedranno contro l’Ungheria padrone di casa, in una partita molto complessa, secondo gli esperti Stanleybet.it, per gli azzurri. Nettamente avanti sono infatti gli ungheresi, offerti @1,50, contro il @3,45 riservato all’Italia. Sale invece @7 un pareggio che porterebbe le due squadre oltre i quattro tempi regolamentari.

La partita Italia-Ungheria sarà trasmessa in diretta tv su Rai Sport + HD ed in diretta streaming su Rai Play. Ecco il programma della giornata del 29 giugno.

Finale 15° posto a Szeged

14.00 (31) LM25-LM26 Brasile-Canada (da confermare)

Finale 13° posto a Szeged

15.30 (32) WM25-WM26 Germania-Kazakistan

Semifinali 9° posto a Szeged

17.00 (33) LSM27-LSM29 Giappone-Australia

18.30 (34) LSM28-LSM30 Georgia-Sudafrica

Quarti di finale a Budapest

13.00 (36) 1B-WM30 Grecia-Stati Uniti

16.00 (37) 1C-WM27 Spagna-Montenegro

19.30 (38) 1D-WM28 Serbia-Croazia

21.00 (35) 1A-WM29 Ungheria-Italia

Quote Antepost Mondiali Pallanuoto Maschile

La difficoltà della partita di mercoledì sera dell’Italia si intuisce anche dal fatto che l’Ungheria, in quota @3, è la favorita numero uno per il titolo iridato assieme alla Spagna proposta @3,50, e poco più indietro c’è la Serbia @4.50. Il bis del Settebello si gioca invece @8 volte la posta.

