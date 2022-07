Pronostici Mondiali di Atletica 2022 in programma dal 15 al 24 luglio negli States, in Oregon. Tanti azzurri impegnati, su tutti Marcell Jacobs nei 100 metri dove è dietro solo al favorito Kerley. Vediamo quote, statistiche, ultime notizie, consigli per le scommesse e il programma completo di tutti i mondiali di atletica leggera.

Pronostici Mondiali di Atletica 2022: Jacobs in pista nei 100 metri, ma non da favorito

Marcell Jacobs sarà in pista per il Mondiale a Eugene, in Oregon: il due volte oro olimpico, infatti, ha sciolto la riserva e correrà i 100 metri, disciplina che a Tokyo 2020 gli valse la medaglia del metallo più prezioso. Un ritorno in pista, quello del velocista italiano, che alimenta speranze iridate anche se l’azzurro non è il favorito dei bookmaker: un successo di Jacobs, per i betting analyst di Planetwin365, vale @4,50 volte la posta dietro al grande favorito Fred Kerley, capace di impressionare ai Trials americani @1,70 e a Trayvon Bromell a quota @4.

Una stagione outdoor che inizierà di fatto da Eugene per Jacobs dopo che quella invernale lo aveva visto trionfare ai Campionati del Mondo indoor di Belgrado: nel marzo scorso, l’azzurro si era imposto nei 60 metri battendo Coleman con l’americano Coleman la cui vittoria sui 100 metri vale @8 volte la posta mentre vale 9 volte la posta un successo di Akani Simbine.

Pronostici Mondiali di Atletica 2022: salto in alto, torna anche Gimbo

Nella notte tra lunedì 18 e martedì 19 arriverà il momento di Gianmarco Tamberi nel salto in alto: Gimbo, almeno nelle quote, di avversari davanti ne ha due. Al comando della lavagna ci sono infatti il qatariota Mutaz Essa Barshim (oro ex aequo con l’italiano a Tokyo) e il sudcoreano Sang-Hyeok Woo @2,75; il successo di Tamberi, invece, vale @5 volte la posta.

Grande equilibrio nel salto in alto femminile Elena Vallortigara @15 è la sesta favorita in un elenco comandato dall’ucraina Yaroslava Mahuchikh @1,50. E a proposito di salti, in quello con l’asta lo svedese Duplantis non sembra avere avversari: l’oro di “Mondo”, che a Eugene sogna di ritoccare il record del mondo a oggi di 6 metri e 20, è a un quasi ingiocabile @1,05.

Pronostici Mondiali di Atletica 2022: tutti gli azzurri in gara

I Mondiali di atletica 2022 si terranno a Eugene, negli Stati Uniti, tra il 15 e il 24 luglio. L’Italia si presenta con i campioni olimpici Marcell Jacobs e Gianmarco Tamberi alle prese con infortuni e settimane difficili.

L’Italia porterà negli Stati Uniti ben sei campioni olimpici. Il Direttore tecnico Antonio La Torre ha convocaro 60 atleti, (29 uomini e 31 donne). Della squadra fanno parte le medaglie d’oro di un anno fa a Tokyo: Jacobs, Tortu, Desalu, Patta, Tamberi e Stano. Tra gli azzurri anche i finalisti olimpici della 4×400 Re, Scotti e Aceti, il triplista Dallavalle, il siepista Abdelwahed, il pesista Ponzio.

Tra le azzurre, invece, asssente la campionessa olimpica della marcia, Palmisano. In squadra ci sono le finaliste mondiali indoor Vallortigara (alto) e Molinarolo (asta), le primatiste italiane Fantini (martello), Bruni (asta), Dosso (in gara nei 100 e con la 4×100), Osakue (disco). Convocate anche l’ostacolista Folorunso (400hs-4×400), le mezzofondiste Bellò (800) e Sabbatini (1.500), la lunghista Iapichino. Prima chiamata in Nazionale per Vissa (1.500) e per Bonora (4×400).

Pronostici Mondiali di Atletica 2022: il programma dell’evento

Mondiali di Eugene, gli italiani in gara venerdì 15 luglio

19.10 italiane, qualficazione salto in alto uomini – Tamberi e Fassinotti

20.45 italiane, batterie 4×400 mista – Italia

21.05 italiane, qualificazione A lancio del martello donne – Fantini

22.10 italiane, marcia donne 20 km – Colombi e Trapletti

22.30 italiane, eventuale qualificazione B lancio del martello donne – Fantini

00.10 italiane, marcia uomini 20 km – Fortunato e Picchiottino

02.15 italiane, batterie 3.000 siepi uomini – Abdelwahed

02.20 italiane, qualificazione salto asta donne – Bruni e Molinarolo

03.10 italiane, batterie 1.500 donne – Del Buono, Sabbatini e Vissa

03.50 italiane, batterie 100 uomini – Ali e Jacobs

03.55 italiane, qualificazione lancio del peso uomini – Fabbri e Ponzio

04.50 italiane, eventuale finale 4×400 mista – Italia

Mondiali di Eugene, gli italiani in gara sabato 16 luglio

19.30 italiane, qualificazione salto triplo donne – Cestonaro

20.10 italiane, qualificazione salto in alto donne – Vallortigara

22.20 italiane, batterie 400 ostacoli uomini – Lambrughi

02.10 italiane, batterie 100 donne – Dosso

03.00 italiane, eventuale semifinale 100 uomini – Ali e Jacobs

04.05 italiane, eventuale semifinale 1.500 donne – Del Buono, Sabbatini e Vissa

04.50 italiane, eventuale finale 100 uomini – Ali e Jacobs

Mondiali di Eugene, gli italiani in gara domenica 17 luglio

20.05 italiane, batterie 400 uomini – Re e Scotti

20.35 italiane, eventuale finale lancio del martello donne – Fantini

21.00 italiane, batterie 400 donne – Mangione

02.25 italiane, eventuale finale salto asta donne – Bruni e Molinarolo

02.33 italiane, eventuale semifinale 100 donne – Dosso

03.03 italiane, eventuale semifinale 400 ostacoli uomini – Lambrughi

03.27 italiane, eventuale finale lancio del peso uomini – Fabbri e Ponzio

04.50 italiane, eventuale finale 100 donne – Dosso

Il programma della prossima settimana ad Eugene

Mondiali di Eugene, gli italiani in gara tra lunedì 18 e martedì 19 luglio

02.05 italiane, batterie 200 uomini – Desalu e Tortu

02.10 italiane, qualificazione A lancio del disco donne – Osakue

02.45 italiane, eventuale finale salto in alto uomini – Tamberi e Fassinotti

03.00 italiane, batterie 200 donne – Kaddari

3.20 italiane, eventuale finale salto triplo donne – Cestonaro

3.35 italiane, qualificazione B lancio del disco donne – Osakue

04.20 italiane, eventuale finale 3.000 siepi uomini – Abdelwahed

Mondiali di Eugene, gli italiani in gara tra martedì 19 e mercoledì 20 luglio

02.15 italiane, batterie 400 ostacoli donne – Folorunso, Olivieri e Sartori

02.40 italiane, eventuale finale salto in alto donne – Vallortigar

03.05 italiane, eventuale semifinale 200 donne – Kaddari

03.50 italiane, eventuale semifinale 200 uomini – Desalu e Tortu

04.50 italiane, eventuale finale 400 ostacoli uomini – Lambrughi

Mondiali di Eugene, gli italiani in gara tra mercoledì 20 e giovedì 21 luglio

02.20 italiane, batterie 800 uomini – Tecuceanu

03.15 italiane, eventuale semifinale 400 ostacoli donne – Folorunso, Olivieri e Sartori

3.30 italiane, eventuale finale lancio del disco donne – Osakue

03.45 italiane, eventuale semifinale 400 donne – Mangione

04.15 italiane, eventuale semifinale 400 uomini – Re e Scotti

Mondiali di Eugene, gli italiani in gara tra giovedì 21 e venerdì 22 luglio

02.10 italiane, batterie 800 donne – Bellò

03.20 italiane, qualificazione salto triplo uomini – Bocchi, Dallavalle e Ihemeje

04.00 italiane, eventuale semifinale 800 uomini – Tecuceanu

04.35 italiane, eventuale finale 200 donne – Kaddar

4.50 italiane, eventuale finale 200 uomini – Desalu e Tortu

Ultimo weekend dei mondiali di atletica leggera

Mondiali di Eugene, gli italiani in gara tra venerdì 22 e sabato 23 luglio

02.40 italiane, batterie 4×100 donne – Italia

03.05 italiane, batterie 4×100 uomini – Italia

03.35 italiane, eventuale semifinale 800 donne – Bellò

04.15 italiane, eventuale finale 400 donne – Mangione

04.35 italiane, eventuale finale 400 uomini – Re e Scotti

04.50 italiane, eventuale finale 400 ostacoli donne – Folorunso, Olivieri e Sartori

Mondiali di Eugene, gli italiani in gara sabato 23 luglio

20.20 italiane, batterie 110 ostacoli donne – Di Lazzaro

21.00 italiane, qualificazione salto in lungo donne – Iapichino

02.10 italiane, batterie 4×400 donne – Italia

02.40 italiane, batterie 4×400 uomini – Itala

03.00 italiane, eventuale finale salto triplo uomini – Bocchi, Dallavalle e Ihemeje

03.10 italiane, eventuale finale 800 uomini – Tecuceanu

04.30 italiane,eventuale finale 4×100 donne – Italia

04.50 italiane, eventuale finale 4×100 uomini – Italia

Mondiali di Eugene, gli italiani in gara domenica 24 luglio

15.15 italiane, 35 km marcia – Agrusti e Stano

02.05 italiane, eventuale semifinale 110 ostacoli donne – Di Lazzaro

02.50 italiane, eventuale finale salto in lungo donne – Iapichino

03.35 italiane, eventuale finale 800 donne – Bellò

04.00 italiane, eventuale finale 110 ostacoli donne – Di Lazzaro

04.35 italiane, eventuale finale 4×400 uomini – Italia

04.50 italiane, eventuale finale 4×400 donne – Italia

