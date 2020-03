Pronostici Snooker: continua il Gibilterra Open 2020. Consigli sulle scommesse del 14-15 marzo 2020

In questo momento d'emergenza continuano i tornei di Snooker, con in programma il Gibilterra Open 2020 fino a domenica 15 marzo. Torniamo a prendere in mano le analisi e le scommesse su uno sport che abbiamo seguito per tanto tempo.

Vediamo analisi e pronostici vincenti Snooker con il Gibilterra Open 2020.

Snooker - Pronostici Gibilterra Open 2020

Round 3 (14 marzo 2020)

Igor Figueiredo [97] - Judd Trump [2]

Joe Perry [14] - Jimmy Robertson [22]

Perry è avanti 5-3 nei precedenti contro Robertson, battuto di recente il 20 febbraio allo Shoot-Out anche se nella finale del European Masters 2018 fu Robertson a trionfare. In questo torneo Perry ha vinto i primi 2 turni per 4-0 su Lopez e per 4-1 su Peifan, ed oggi è favorito @1.57 contro Robertson. OVER 5.5 FRAME @1.57.

Tom Ford [20] - Jack Lisowski [11]

Lisowski si gioca @1.57 contro Ford, anche se ha sempre perso contro di lui in 6 sfide. L'ultima è però datata 2015 e in questo torneo Lisowski ha un seeding migliore. Dopo il 4-2 su Brown, nel secondo turno Lisowski ha superato per 4-0 Hossein Vafaei. In questa stagione Jack ha già perso una finale contro Selby a dicembre allo Scottish Open. Ford ha però vinto 4-1 al primo turno contro Michael Georgiou facendo segnare anche la miglior serie del torneo (141). A inizio febbraio Ford ha raggiunto la semifinale del World Grand Prix, oltre alle semifinali di ottobre in Championship League ed English Open. L'azzardo su FORD VINCENTE @2.37 intriga, altrimenti FORD +1.5 @1.66.

Rory McLeod [a] - Elliot Slessor [62]

McLeod è arrivato a questo torneo facendosi tutte le partite di qualificazione e oggi si gioca @2.75 dopo aver approfittato del ritiro di Neil Robertson al primo turno, e di un secondo turno agevole contro Louis Heathcote (4-2). Slessor ha superato 4-0 Simon Lichtenberg e poi ha faticato nel 4-3 contro Andrew Higginson su cui era comunque sfavorito. A febbraio Slessor ha raggiunto i quarti di finale del German Masters. OVER 5.5 FRAME @1.61.

DOPPIA @2.23

Michael Holt [23] - Ashley Hugill (a): HOLT

Xiao Guodong [24] - Lu Ning [46]: GOUDONG

Round 4 (15 marzo 2020)

In aggiornamento...