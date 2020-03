Pronostici Snooker: Coral Tour Championship. Consigli sulle scommesse dal 17 al 22 marzo 2020

Dopo aver chiuso il Gibilterra Open 2020 con la vittoria di Judd Trump di Kyren Wilson (e doppia cassa in live con le nostre scommesse e consigli su Telegram), questa settimana si dovrebbe giocare anche il Coral Tour Championship di Snooker, dal 17 al 22 marzo 2020.

Vediamo analisi e pronostici vincenti Snooker con il Coral Tour Championship 2020.

Snooker - Pronostici Coral Tour Championship 2020

Il campione in carica è Ronnie O'Sullivan che non sarà in gioco in questa edizione 2020 del Tour Championship, torneo ad inivito con i migliori 8 giocatori al mondo, al via dal 17 marzo 2020 con i quarti di finale, e che proseguirà fino al weekend con la finale.

QUARTI DI FINALE (17-18 marzo)

Neil Robertson-Ding Junhui

Le ultime 2 vittorie (tra cui quello allo Shanghai Master) hanno interrotto una striscia di 5 sconfitte consecutive di Robertson contro Junhui e ora l'australiano numero 2 al mondo è avanti 9-7 negli scontri col cinese (#19). Robertson non ha preso parte al Gibilterra Open, in una stagione in cui ha già portato a casa il World Grand Prix il mese scorso, battendo Graeme Dott, e subito prima aveva regolato Zhou Yuelong alla finale del European Masters vinta con un netto 9-0. In mezzo la sconfitta contro Judd in finale al German Masters. Dopo aver vinto lo UK Championship di ottobre contro Maguire, Junhui ha incassato un Round 4 come miglior risultato al Welsh Open. Quote giustamente tutte per ROBERTSON @1.40 favorito. Si gioca al meglio dei 17 frame, in questa partita potremmo vedere OVER 14.5 FRAME @1.80.

Shaun Murphy-Mark Allen

Nel ranking mondiale Allen (#5) e davanti a Murphy (#9) ma oggi è Murphy il favorito @1.66 mentre il nord irlandese si gioca @2.20. Allen è dietro 6-13 nei precedenti contro Murphy, e ha sempre perso nelle 3 sfide più recenti, compreso il 2-6 di fine febbraio al Players Championship dove Murphy si arrese poi in semifinale. In questa stagione Murphy ha già vinto il Welsh Open il mese scorso e aveva trionfato anche a settembre al China Championship, subito dopo aver perso la finale dello Shanghai Masters contro O'Sullivan. Allen non ha giocato a Gibilterra. In questa stagione è arrivato ben 6 volte in semifinale, perdendo sempre. Mi piace di più la quota oltre la pari per ALLEN @2.20 sfavorito, in alternativa l'Handicap +1.5 Frame @1.80.

Mark Selby-Yan Bingtao

Solo 2 precedenti con una vittoria a testa tra questi due giocatori. Selby è sceso al numero 7 del ranking mondiale, e rimane uno dei giocatori più vincenti degli ultimi anni e in questa stagione ha già portato a casa English Open e Scottish Open. Selby si gioca @1.36 vincente contro Bingtao che a Gibilterra è uscito subito al primo turno con un netto 0-4 nello scontro cinese contro Pengfei, subito dopo aver sfiorato la vittoria al Players Championship, arrendendosi solo in finale contro Trump. Bingtao ha vinto il Riga Masters a inizio stagione. E' ovvio aspettarsi la vittoria di SELBY @1.36.

Judd Trump-John Higgins

Il numero 1 al mondo, e fresco vincitore a Gibilterra, è favorito @1.30 al primo turno contro Higgins, avversario che ha sempre battuto negli ultimi 6 testa a testa, dopo che ne aveva persi 9 di fila, e su cui in generale è dietro 16-20 in 36 scontri. Prima del successo a Gibilterra, Trump aveva vinto anche il Players Championship, il German Masters, il Northern Ireland Open, il World Open e l'International Championship in questa stagione. Higgins non ha giocato a Gibilterra e aveva perso 3-6 anche nel torneo precedente, il Players Championship, ai quarti di finale proprio contro Trump, contro cui perse 3-1 anche a gennaio nel gruppo di Championship League, nella semifinale del Northern Ireland Open e anche nella semifinale del World Open quest'anno, sempre contro Trump che è ormai un tabù per lo scozzese. Giustamente favorito TRUMP @1.30 per la vittoria.

SEMIFINALI (19-20 marzo)

FINALE (21-22 marzo)

