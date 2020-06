Pronostici Snooker: analisi e scommesse sulla Championship League dal 1 al 11 giugno 2020

Da lunedì 1 giugno è tornato anche lo Snooker, primo evento a riaprire lo sport in Gran Bretagna visto che fino al 11 giugno si gioca la Championship League 2020 da Milton Keynes, anche se a porte chiuse, ma almeno si giocherà e ci sono subito tanti big che hanno risposto presente.

Vediamo analisi e Pronostici Vincenti Snooker, uno dei primi sport a ripartire in Inghilterra.

Analisi e Scommesse Championship League 2020

Tanti big tornano sul tavolo verde per la ripresa della stagione di Snooker, col Championship League 2020 dal 1 al 11 giugno a Milton Keynes. Ci saranno il campione del mondo Judd Trump, Neil Robertson vincitore del Champion of Champions e pure il campione del Masters 2018, Mark Allen, senza dimenticare altri grandi nomi come Mark Selby, ex numero 1 al mondo e Ronnie O'Sullivan che non ha bisogno di grandi presentazioni.

Secondo le quote antepost il favorito è proprio Judd Trump @3 su Neil Robertson @5 e Ronnie O'Sullivan @5. Più indietro troviamo Mark Selby @9 mentre con David Gilbert @15 e Mark Allen @17 si sale in doppia cifra dove troviamo anche Kyren Wilson @17.

La struttura prevede che i giocatori siano divisi in 16 gironi da 4 giocatori ciascuno. Ogni giorno sono in programma le partite di 2 gironi, dal 1 al 8 giugno. Il 9 e il 10 giugno i vincitori dei gironi si affrontano in sfide ad eliminazione diretta che porteranno alle Finals del 11 giugno. Seguiremo questo evento giorno per giorno segnalandovi i migliori consigli per le scommesse.

FREE PICK 2 GIUGNO

📌Mark Davis-Mark Joyce: DAVIS @1.80

📌Luca Brecel-Robbie Williams: WILLIAMS @2.00

📌Mark Joyce-Louis Heathcote: JOYCE @1.61

FREE PICK 3 GIUGNO

FREE PICK 4 GIUGNO

FREE PICK 5 GIUGNO

FREE PICK 6 GIUGNO

FREE PICK 7 GIUGNO

FREE PICK 8 GIUGNO

FREE PICK 9 GIUGNO

FREE PICK 10 GIUGNO

FREE PICK 11 GIUGNO

