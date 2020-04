Scommesse Baseball: le statistiche più interessanti dopo la prima settimana di regular season della CPBL in Taiwan

Torniamo a parlare della stagione di Baseball in Taiwan con la CPBL che ha messo in archivio la Week 1 dalla quale i Rakuten Monkeys sono usciti sempre vincenti con un record di 5-0. Vediamo le statistiche più interessanti dopo la prima settimana di gioco, per orientarci al meglio in questo piccolo e lontano campionato che non è certamente la MLB, ma che ci potrà far passare un pò di tempo in questo periodo di emergenza Covid-19.

Dopo aver parlato delle statistiche più interessanti al via, delle squadre, dei giocatori di riferimento e del sistema di gioco per i Pronostici Baseball Americano della CPBL in Taiwan nel nostro articolo di presentazione (clicca qui), oggi approfondiamo il discorso andando a vedere le statistiche dopo la prima settimana di regular-season.

Week 1: Rakuten Monkeys ancora perfetti con record di 5-0

I Rakuten Monkeys hanno chiuso la Week 1 come miglior squadra dell CPBL, sempre vincenti con record di 5-0, anche domenica quando da netti sfavoriti hanno chiuso il tris di vittorie sui Fubon Guardians che schieravano il miglior pitcher della lega. Le statistiche offensive dei Monkeys sono impressionanti con già 50 runs messe a segno nella prima settimana (47 RBI, 14 HR, .351/.408/.654 e solo 33 strikeouts subiti in 191 turni di battuta). Il problema dei Monkeys è difensivo, con la rotazione che sta tenendo numeri negativi (5.63 ERA, 1.38 WHIP, 10HR concessi, 30ER), in particolare con i rilievi (bullpen). Monkeys e Guardians sono rispettivamente 1° e 2°.

Con esatto record di 2-4 troviamo i Chinatrust Brothers e gli Uni Lions. Questi ultimi hanno un grosso problema con la difesa in generale, e lo vediamo dalle 41 runs concesse in 6 partite, il dato peggiore dopo la prima settimana. Tanti errori (già 8), tanti doppi concessi (22), e in generale un attacco che non sta supportando queste fatiche difensive, anche se domenica i Lions hanno vinto contro i Brothers da sfavoriti @3 di quota.

I Chinatrust Brothers al contrario sono la miglior squadra della CPBL se andiamo a vedere le statistiche dei lanciatori come ERA (3.41) e WHIP (1.19) e finora hanno concesso appena 4 fuori campo in 6 partite. Va però detto che non hanno ancora sfidato il miglior attacco della lega, quello dei Monkeys che sfideranno mercoledì, e in quell'occasione i numeri della rotazione dei Brothers potrebbero peggiorare di colpo.

Dopo il lunedì di pausa si torna in campo martedì con l'inizio della serie tra Fubon Guardians-Uni Lions e come detto il giorno dopo inizierà anche Chinatrust Brothers-Rakuten Monkeys. Segui ogni giorno il nostro PODCAST su YOUTUBE dove parliamo di questo e di altri sport, e anche su TELEGRAM ai canali BAR SPORT WEB e BETITALIAWEB DREAM TEAM dove ogni giorno la nostra redazione posta le sue free pick quotidiane, non solo sulla CPBL, ma su tutti gli sport ancora in gioco in questi difficili giorni di quarantena.