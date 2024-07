Siamo alla settimana della trade deadline di Baseball, andiamo a vedere gli affari più interessanti già conclusi e i nomi caldi che potrebbero cambiare squadra nel mercato di metà stagiona della Major League Baseball. Pronostici MLB Week 19.

Pronostici MLB Week 19: Trade deadline, i nomi più interessanti

Iniziamo dai primi colpi già andati a segno, e quello più importante è stato fatto dai Seattle Mariners che acquistano da Tampa Randy Arozarena, con l’obiettivo palese di migliorare la lineup di attacco, così da rendere Seattle una squadra potenzialmente da titolo visto che ha una delle migliori rotazioni di pitcher.

Si muovono anche i Philadelphia Phillies, al momento tra le migliori squadre, che arrivano ad Austin Hays in cambio di Seranthony Domínguez che va a Baltimore, con gli Orioles che portano a casa anche il pitcher Zach Eflin a migliorare la rotazione, ancora dai Rays che stanno smobilitando. Bel colpo anche degli Yankees che hanno firmato Jazz Chisholm Jr.

Sono tanti i grandi nomi che potrebbero cambiare squadra nelle ultime ore, ad iniziare dal candidato AL Cy Young, Tarik Skubal, che potrebbe lasciare Detroit mentre le stelle dei distrosi White Sox, Garrett Crochet e Luis Robert Jr, potrebbero lasciare Chicago. In particolare Skubal potrebbe comunque rimanere a Detroit, squadra al momento solo 4° in AL Central, ma che è in netta crescita, e le quote negli States danno Skubal nettamente favorito per rimanere ai Tigers (@1.16), con i Dodgers prima alternativa, ma lontani @8 in quota. Skubal fa gola a tanti, anche a Baltimore (che però come detto ha preso anche Eflin e potrebbe aver chiuso lo spot in rotazione), del resto parliamo di un pitcher da 11-3, 2.34 ERA, 0.92 WHIP con 146 strikeouts in 123 innings. Secondo noi alla fine rimarrà a Detroit (con cui ha un contratto fino al 2026).

Un altro pitcher di cui si parla tanto è Blake Snell, ma anche lui alla fine potrebbe rimanere alla sua attuale squadra, i San Francisco Giants, infatti anche qui la quota @1.57 favorisce questa ipotesi per un pitcher di esperienza e qualità (è stato NL Cy Young) con qualche alto e basso di troppo, ma non nei 4 start da quando è tornato dall’infortunio visto che ha concesso 2 sole runs in 24 inning (0.75 ERA) con 30 strikeout, un rush culminato con il carrer high da 15 strikeout in 6 inning contro i Rockies. I Giants lo tratterranno visto che si giocano la wild card per i playoffs, Robbie Ray è rientrato da poco, Jordan Hicks è stato spostato da rilievo nel bullpen e in rotazione di giocatori in forma rimangono solo Logan Webb e Kyle Harrison.

Chi è dato in partenza da Toronto invece è Yusei Kikuchi, e anche qui le quote più basse per arrivare al pitcher dei Blue Jays riguardano sempre le solite LAD e Baltimore. Dopo un 2023 da 3.86 ERA in 32 start, Kikuchi è solo 4-9, 4.54 ERA, 1.31 WHIP in questa stagione in cui sta deludendo, anche se rimane un giocatore interessante per puntellare la rotazione, sicuramente non da numero 1 o 2, ma che potrebbe fare il suo dovere in una squadra con già un lista di pitcher adeguata.

Secondo noi i Dodgers però puntano di più su Garrett Crochet, l’asso 25enne dei White Sox, che nel disastro di Chicago si sta mettendo in luce con una serie di grandi prove, e come macchina da strikeout. Dopo aver iniziato la carriera in infermeria nel 2022, è esploso in questo 2024, anche se il suo contratto non scadrà prima del 2026. I White Sox cercheranno di trattenerlo, ma ce la faranno?

Lasciamo i pitcher vedendo anche altre posizioni, come Brent Rooker, un altro dei pochi che si sta salvando ad Oakland, con ottimi numeri (.291/.370/.578 con 23 home runs e 69 RBIs in 88 partite). Il suo contratto scade nel 2027 e le quote favoriscono la permanenza agli Athletics, anche se qui la quota è più alta @2, per un giocatore che interessa anche a Pittsburgh Pirates, Cleveland Guardians e Boston Red Sox. Più indietro, almeno secondo le quote, gli Atlanta Braves, ma se fosse proprio questa la sua destinazione? I Braves stanno faticando moltissimo in attacco, anche per colpa di tante ed importanti assenze, su tutte gli infortuni di Ronald Acuna Jr e Michael Harris II. Rooker potrebbe essere il rinforzo che cerca Atlanta in lineup, con gli A’s che potrebbero anche privarsene, in un altra stagione da ricostruzione. Non dimentichiamo che in passato Oakland ha già ceduto due grandi nomi ad Atlanta: Matt Olson e Sean Murphy.

betting online 1 Bonus Benvenuto:5.000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: Fino a 150€ Senza Deposito + 100% fino €1.000 sul primo deposito

Apri un conto Betflag ricevi un bonus Senza Deposito fino a €150 + il 100% fino a €1.000 sul tuo primo deposito. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €100

Apri un conto Betway e al primo deposito riceverai subito Bonus Scommesse del 100% fino ad un massimo di €100 (deposito minimo €10). 4.3 Visita il Sito Recensione

Pronostici MLB Week 19: betting trends

Questa settimana ci siamo focalizzati sul mercato, ma vediamo velocemente anche le statistiche e i betting trend stagionali di MLB più interessanti. Sempre i Cleveland Guardians la miglior squadra come rendimento nelle scommesse, con i Milwaukee Brewers che salgono al 2° posto scavalcando i Washington Nationals in calo con 4 sconfitte nelle ultime 6.

Sempre disastrosi i Chicago White Sox, peggior squadra su cui puntare, con -41.39 unità bruciate, staccando nettamente tutti; pensate che i Miami Marlins sono 2° in questa statistica, con “sole” -13.55 unità perse, poi arrivano una serie di delusioni: Toronto Blue Jays, Atlanta Braves e anche Texas Rangers. Tornando a Chicago, di questo passo i White Sox potrebbero peggiorare perfino il record negativo dei Mets di 120 sconfitte che resiste dal 1962, e al momento Chicago ha uno scarto di -218 runs nelle partite giocate, al momento il dato nettamente peggiore visto che al 2° posto in questa statistica c’è Colorado a -173.

A seguire vediamo anche le statistiche sulle top-5 delle principali statistiche di pitcher e giocatori d’attacco.

Quote Antepost aggiornamenti

Vediamo come sempre gli ultimi aggiornamenti delle lavagne di Quote Antepost per la vittoria finale delle World Series, e a seguire le vittorie delle varie division e i principali premi individuali.

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.