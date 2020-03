Scommesse Baseball Americano: i favoriti dalle quote per i titoli AL e NL del Cy Young Awards nella stagione MLB 2020

Non si sa ancora quando inizierà la regular season di Baseball Americano MLB, ma continuiamo a parlare di quote antepost e di pre-season. Questa volta andiamo a vedere le quote per i titoli AL e NL del Cy Young Awards.

Cy Young Awards 2020 - American League

Il nuovo arrivato in casa Bronx Bombers con contratto da 9 anni per $324 milioni, Gerrit Cole, è il favorito per il titolo Cy Young di AL nel 2020. Il nuovo asso dei NY Yankees arriva da una stagione con record personale di 20-5 con Houston, dove è stato tra i migliori della lega sia in ERA (2.50) che in strikeouts (326).

Il suo avversario principale sarà anche un suo ex compagno che è rimasto agli Astros, Justin Verlander. Tra le possibili sorprese più avanti in lavagna occhio a Lucas Giolito, asso dei White Sox, con la squadra di Chicago chiamata ad una stagione di grande crescita visto il roster molto interessante. Nel 2019 Giolito ha chiuso con 14-9, 1.06 WHIP e 228 strikeouts a fronte di 57 walks, nonostante sia stato limitato anche da un infortunio. Se sarà al 100% occhio a Giolito e occhio anche a Tyler Glasnow che nel 2019 con Tampa ha chiuso con un 1.78 ERA e 76 strikeouts a fronte di 14 walkie in un totale di 60.2 IP.

Gerrit Cole @2.50

Justin Verlander @7

Corey Kluber @11

Blake Snell @11

Tyler Glasnow @11

Shane Bieber @11

Lucas Giolito @13

Mike Clevinger @15

Chris Sale @15

Zach Greinke @21

Cy Young Awards 2020 - National League

In NL è Jacob deGrom il favorito. La stella dei Mets ha vinto per 2 anni di fila questo titolo, e arriva da un solido 2019 dove ha tenuto un record personale modesto di 11-8, ma con 2.43 ERA, 0.97 WHIP e 255 strikeouts in 204 IP, ma non credo in un altra vittoria da parte sua. Attenzione a Max Scherzer in seconda posizione. Mad Max arriva da un successo davvero inatteso con i Washington Nationals, di cui è stato uno dei massimi protagonisti, e lo sarà anche nel 2020 come potrebbe essere anche il suo compagno nella rotazione dei capitolini, Stephen Strasburg, che però è molto più indietro nelle quote, un po come deGrom oscura l'altra stella di NYM, Noah Syndergaard.

Jack Flaherty è il terzo incomodo, ma attenzione a sottovalutare il pitcher dei St.Louis Cardinals che ha giocato una grande seconda parte di stagione, specialmente ad agosto e settembre con 7-2 di record e un incredibile 0.77 ERA e .131 BAA. Tra le sorprese attenzione a Luis Castillo con i Cincinnati Reds, altra squadra attesa ad una buona stagione in netta crescita. Castillo ha la stessa quota di un big come Clayton Kershaw dei LA Dodgers, franchigia in cui la scena sembra averla presa Walker Buehler che è quello meglio piazzato per il Cy Young Awards in NL per LAD. Infine Yu Darvish che aveva giocato una prima parte di stagione indecente con i Chicago Cubs, per poi cambiare passo nella seconda parte con 2.76 ERA, 0.81 WHIP in 13 start da dopo l'All Star Game.

Jacob deGrom @3.50

Max Scherzer @5

Jack Flaherty @6

Walker Buehler @7

Yu Darvish @17

Stephen Strasburg @17

Clayton Kershaw @21

Luis Castillo @21

Aaron Nola @21

Noah Syndergaard @21