Scommesse Baseball Americano: chi andrà ai playoffs? Le quote di tutte le squadre che giocheranno o no la post-season 2020

Non è ancora iniziata la stagione di Baseball Americano, e chissà quando inizierà visto che tutti si attendono uno slittamento rispetto a fine marzo. I bookmakers pensano però alle quote per quali squadre faranno o meno i playoffs.



Per ricevere tutti i contenuti e i Pronostici Vincenti Baseball MLB seguici anche su TELEGRAM clicca qui, entra subito. Dopo aver parlato dell'anteprima stagionale con le analisi di tutte le squadre e di tutte le division (clicca qui), oggi vediamo le quote sui playoffs. Quali squadre ci andranno e quali invece no?

Seguici anche sul podcast Sport USA News & Tips, ogni giorno tante news e pronostici su tutti gli sport americani sulle pagine SPREAKER e YOUTUBE.

MLB HOMERUN SHOW #1: Nella prima puntata abbiamo analizzato tutte le squadre e tutte le division, con quote antepost e idee per le giocate sulle vittorie O/U in regular-season per quanto riguarda la AMERICAN LEAGUE.

MLB HOMERUN SHOW #2: Seconda puntata, passiamo ad analizzare tutte le squadre e tutte le division, con quote antepost e idee per le giocate sulle vittorie O/U in regular-season per quanto riguarda la NATIONAL LEAGUE.

Quote Antepost MLB: chi farà i playoffs in questa stagione 2020?

Arizona Diamondbacks: SI @2.80 - NO @1.45

Atlanta Braves: SI @1.90 - NO @1.90

Baltimore Orioles: SI @21 - NO @1.02

Boston Red Sox: SI @3.10 - NO @1.40

Chicago Cubs: SI @2.60 - NO @1.55

Chicago White Sox: SI @2.85 - NO @1.44

Cincinnati Reds: SI @2.70 - NO @1.50

Cleveland Indians: SI @2.50 - NO @1.58

Colorado Rockies: SI @8 - NO @1.10

Detroit Tigers: SI @21 - NO @1.02

Houston Astros: SI @1.28 - NO @3.90

Kansas City Royals: SI @15 - NO @1.04

Los Angeles Angels: SI @2.80 - NO @1.45

Los Angeles Dodgers: SI @1.02 - NO @21

Miami Marlins: SI @15 - NO @1.04

Milwaukee Brewers: SI @3.50 - NO @1.33

Minnesota Twins: SI @1.44 - NO @2.85

New York Mets: SI @2.25 - NO @1.68

New York Yankees: SI @1.03 - NO @15

Oakland Athletics: SI @2.25 - NO @1.68

Philadelphia Phillies: SI @2.90 - NO @1.43

Pittsburgh Pirates: SI @11 - NO @1.06

San Diego Padres: SI @3.45 - NO @1.34

San Francisco Giants: SI @11 - NO @1.06

Seattle Mariners: SI @9 - NO @1.08

St. Louis Cardinals: SI @2.10 - NO @1.76

Tampa Bay Rays: SI @1.85 - NO @2

Texas Rangers: SI @5 - NO @1.20

Toronto Blue Jays: SI @7 - NO @1.12

Washington Nationals: SI @1.80 - NO @2.05