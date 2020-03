Scommesse Baseball Americano: chi sarà il giocatore che metterà a segno più Home Runs nella stagione 2020 di MLB?

Parliamo ancora di Baseball Americano, in attesa dell'inizio della regular season di MLB. Oggi parliamo di attacchi dopo aver parlato di pitchers. Chi sarà il giocatore che metterà a segno più homeruns? Mike Trout stacca tutti.

Mike Trout è il favorito in questa lavagna, tutta con quote alte visto che centrare il giocatore che farà più fuori campo non è semplice. Lo scorso anno la stella dei LA Angels ha messo a referto 45 homeruns in 134 partite. Subito dietro ci sono Aaron Judge di NYY e Pete Alonso di NYM. Lo scorso anno Alonso è stato il migliore con 53 fuori campo e ha così anche battuto il record che era proprio di Judge, come rookie che ha messo a segno più fuori campo. Judge ha però saltato 110 partite negli ultimi 2 anni.

Ai piani alti di questa lavagna troviamo un altro Bronx Bombers, Giancarlo Stanton, per capire il potenziale dell'attacco dei NY Yankees, ma anche quello dei LA Dodgers fa paura, ad iniziare da Cody Bellinger per larghi tratti della scorsa stagione al comando di questa statistica, anche se alla fine ha chiuso 4°, comunque davanti a Trout, anche se dietro a ad Eugenio Suarez (49) ed Jorge Soler (47). Se cercate quote ancora più alte per quelle che non sarebbero proprio sorprese, ma ottimi giocatori come Christian Yelich dei Milwaukee Brewers e Ronald Acuna Jr degli Atlanta Braves.

Mike Trout @11

Aaron Judge @12

Pete Alonso @13

Giancarlo Stanton @13

Joey Gallo @14

Cody Bellinger @14

Yordan Alvarez @14

Christian Yelich @15

Ronald Acuna Jr. @19

Nolan Arenado @21

Miguel Sano @21

Eloy Jimenez @23

Vladimir Guerrero Jr. @23

Jorge Soler @25

Eugenio Suarez @26

Matt Olsen @26

Gleyber Torres @31

Khris Davis @31

JD Martinez @31

Bryce Harper @31

Trevor Story @36

Alex Bregman @41

Rhys Hoskins @41

George Springer @46

Kris Bryant @56