Scommesse Baseball Americano MLB: analisi e pronostici antepost sulle vittorie stagionali di tutte le squadre in tutte le Division

La stagione di Baseball Americano MLB che sarebbe dovuta cominciare in questi giorni è ovviamente bloccata per l'emergenza Coronavirus, ma ne approfittiamo per parlare con Guru e Morfeo di tutte le squadre, con le idee su chi vincerà le varie Division e sugli Over/Under per le vittorie di regular-season.

Ecco la puntata in cui Guru e Morfeo fanno il recap della stagione di Baseball Americano MLB (Morfeo ci parla un pò anche di statistiche e didattica e dei colpi della free agency di Football Americano NFL con Tom Brady a Tampa ma non solo).

Ci sono anche le puntate 1 e 2 di Homerun Show dove parliamo più nel dettaglio delle varie quote e di tutte le squadre.

American League, NY Yankees favoriti assoluti, Astros in calo?

Vediamo in sintesi tutte le squadre di American League, riportate date in base all'ordine di arrivo che stimiamo in Division, e c'è anche un consiglio sulle giocate Over/Under delle vittorie stagionali (in grassetto le nostre preferite).

AL WEST

1-Houston Astros (Scandalo segnali, licenziamenti, infortuni, e Cole andato a NY, potrebbe esserci un calo a Houston quest'anno) UNDER 94.5

2-Oakland Athletics (Ottimi in rotazione e bullpen ma anche in attacco con Chapman, squadra completa che potrà dare fastidio agli Astros) OVER 89.5***

3-LA Angels (Grande potenziale offensivo con Trout ed Onthani, sono arrivati anche Rendon e Teheran) OVER 85.5

4-Texas Rangers (Colpo in rotazione con Kluber, squadra in netta crescita) OVER 79.5

5-Seattle Mariners (Squadra in ricostruzione, pessimi in rotazione e bullpen) UNDER 67.5

AL EAST

1-NY Yankees (Infortunato Severino ma è arrivato Cole in rotazione e c'è sempre il super attacco dei Bronx Bombers) OVER 102.5

2-Tampa Bay Rays (Con Snell e Morton ottima rotazione, ma anche ottimi bullpen, attacco e manager, squadra completa che mi piace molto) OVER 89.5***

3-Toronto Bluejays (Squadra giovane e di talento con Guerrero su tutti, sono arrivati Ryu, Roark e Anderson e c'è anche il prospetto Nate Pearson) OVER 75.5***

4-Boston Red Sox (Delusione nel 2019 con 84W, Sale e Pedroia out) UNDER 84.5

5-Baltimore Orioles (Pochi innesti, squadra in ricostruzione, partito Bundy, Mancini rotto...) UNDER 56.5

AL CENTRAL

1-Minnesota Twins (101W lo scorso anno e vittoria divisionale, ottimo attacco, sono arrivati Donaldson, Maeda e Bailey) OVER 91.5

2-Cleveland Indians (93W lo scorso anno ma è partito Kluber, con Clevinger e Bieber la rotazione rimane buona) OVER 85.5

3-Chicago White Sox (Squadra giovane e in crescita, molto interessante, arrivati Keuchel e Encarnacion) OVER 84.5***

4-Kansas City Royals (2 stagioni in cui ha sempre perso 100+ partite, squadra di poco valore specialmente in bullpen e rotazione) UNDER 67.5

5-Detroit Tigers (2019 da 114 sconfitte, squadra pessima in tutti i reparti) UNDER 56.5

National League: chi può impensierire i LA Dodgers?

Vediamo in sintesi tutte le squadre di National League, riportate date in base all'ordine di arrivo che stimiamo in Division, e c'è anche un consiglio sulle giocate Over/Under delle vittorie stagionali (in grassetto le nostre preferite).

NL EAST

1-Washington Nationals (Strasburg,Scherzer, Corbin in rotazione per i campioni in carica, lineup di talento con Soto anche se è partito Rendon). OVER 89.5

2-Atlanta Braves (97W lo scorso anno ma è partito qualche pezzo importante, l'attacco rimane ottimo con Freeman, Acuna+ Ozuna, in rotazione è arrivato Hamels) UNDER 91.5

3-Philadelphia Phillies (Nuovo manager ed è arrivato anche Didi Gregorius, lineup di lusso con Harper, Hoskins e Realmuto, meno bene in rotazione con Arrieta, Wheeler e Nola che arriva da una stagione sotto tono, migliorato il bullpen). OVER 85.5

4-NY Mets (86W lo scorso anno, deGrom, Syndegaard, Stroman formano sempre una grande rotazione e in attacco c'è Pete Alonso) OVER 86.5

5-Miami Marlins (Squadra in ricostruzione 57W nel 2018, 63W nel 2019, rotazione non malissimo come l'attacco). OVER 63.5

NL CENTRAL

1-Chicago Cubs (Delusione lo scorso anno con 82W ma dal 2015-18 Chicago non è mai andata sotto le 92W e secondo me tornerà a fare bene e a vincere la Division). OVER 86.5***

2-Cincinnati Reds (Occhio ai Reds dopo le 75W dello scorso anno mi aspetto una bella crescita con Castillo, Gray e Bauer in rotazione ma anche l'attacco con Votto e Suarez + l'arrivo di Castellanos e Mustakas) OVER 85.5***

3-St.Louis Cardinals (91W lo scorso anno, rotazione e bullpen rimangono tra le migliori della lega ma dubbi in attacco) UNDER 88.5

4-Milwaukee Brewers (Squadra in calo, Yelich è rimasto ma dall'attacco sono partiti in tanti, molti dubbi anche su rotazione e bullpen) UNDER 82.5

5-Pittsburgh Pirates (Squadra in ricostruzione, rotazione insufficiente e rilievi particolarmente pessimi) UNDER 69.5***

NL WEST

1-LA Dodgers (106W lo scorso anno, Mookie Betts in più in un super attacco con Bellinger e soci) OVER 102.5

2-San Diego Padres (Ultima in Division lo scorso anno con 70W con uno dei peggiori attacchi che però si è rinforzato, come la rotazione con Davies e ottimo bullpen con Pagan e Pomeranz). OVER 82.5***

3-Arizona Diamondbacks (2° con 85W lo scorso anno, Marte è ottimo in attacco e in rotazione è arrivato Madison Bumgarner). OVER 83.5

4-Colorado Rockies (71W lo scorso anno, rotazione pessima, attacco bene solo in casa nelle altitudini di Coors Field, Arenado dovrebbe partire). UNDER 73.5***

5-San Francisco Giants (Squadra in ricostruzione dopo le 77W dello scorso anno, tanti giocatori sono partiti tra cui MadBum, tornato Cueto in rotazione) UNDER 68.5