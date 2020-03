Scommesse Baseball Americano: le quote sui rookie of the year di American League e National League nel 2020

Vediamo anche le quote antepost dei bookmakers americani per quanto riguarda i titoli i rookie di Baseball Americano MLB per la prossima stagione in American League e National League.

Quote Antepost MLB: Chi saranno i rookie of the year 2020?

Vediamo anche le quote antepost dei bookmakers americani per i titoli di rookie of the year in American League e in National League. Lo scorso anno Pete Alonso (di cui abbiamo già parlato nell'articolo sugli homeruns) è stato il miglior rookie di NL con 53 home runs messi a segno alla guida dell'attacco dei NY Mets mentre per la AL il miglior rookie è stato Yordan Alvarez degli Houston Astros.

Per questa stagione i book puntano su Michael Kopech in AL, prospetto dei Chicago White Sox che hanno anche il secondo in questa lavagna, Luis Robert. Seguono Casey Mize dei Detroit Tigers, Jesus Luzardo degli Oakland Athletics e Jo Adell dei LA Angels. In quota alta al sorpresa potrebbe essere Nate Pearson dei Toronto Blue Jays. In NL spicca invece il nome di Gavin Lux dei LA Dodgers, favorito che stacca nettamente tutti, ad iniziare da Brendan Rodgers dei Colorado Rockies, da MacKenzie Gore dei San Diego Padres, Carter Kieboom dei Washington Nationals e Dustin May, ancora per LA Dodgers.

QUOTE ROOKIE OF THE YEAR 2020 - AMERICAN LEAGUE

Michael Kopech @4.50

Luis Robert @5

Casey Mize @6

Jesus Luzardo @7.50

Jo Adell @11

Brendan McKay @11

Evan White @13

Nate Pearson @21

Wander Franco @21

Forrest Whitley @23

Deivi Garcia @23

Nick Madrigal @36

Ryan Mountcastle @41

Clarke Schmidt @41

A.J. Puk @41

Brady Singer @51

Sean Murphy @56

QUOTE ROOKIE OF THE YEAR 2020 - NATIONAL LEAGUE

Gavin Lux @3.75

Brendan Rodgers @11

MacKenzie Gore @11

Carter Kieboom @11

Dustin May @11

Dylan Carlson @12

Jon Duplantier @13

Mitch Keller @13

Nico Hoerner @17

Cristian Pache @19

Sixto Sanchez @21

Joey Bart @21

Nick Lodolo @21

KeBryan Hayes @21

Kyle Wright @23

Jesus Sanchez @41

Spencer Howard @41

David Peterson @46

Drew Rasmussen @46