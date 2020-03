Scommesse Baseball Americano MLB: Mike Trout e Ronald Acuna Jr favoriti per il titolo MVP in American e National League

Continuiamo a parlare di Baseball Americano MLB in attesa dell'inizio della stagione, e oggi vediamo le quote antepost per il titolo di mvp di regular season di American League e National League. Favoriti Mike Trout da una parte e Ronald Acuna Jr dall'altra.

Quote Antepost MLB: Mike Trout e Ronald Acuna Jr favoriti per il titolo di MVP

Le quote per il titolo MVP di miglior giocatore della regular-season 2020 di Baseball Americano MLB favoriscono Mike Trout, stella dei LA Angels, per quanto riguarda l'American League. Trout arriva da una stagione da 45 home runs, 104 RBIs, 110 runs e un .438 OBP in sole 134 partite.

In seconda posizione troviamo Aaron Judge ma anche un altro Bronx Bombers da tenere sottocchio, Gleyber Torres. Quote ancora più alte e di valore potrebbero essere quelle del giovane talento Shohei Ohtani che però nei LA Angels potrebbe essere un pò oscurato dal già citato e favorito Trout. C'è anche il nuovo pitcher degli Yankees, Gerritt Cole, a chiudere la lavagna insieme a Marcus Semien che arriva da un ottima stagione con gli Oakland Athletics (33 home runs, 123 runs, .8.1 WAR) , in particolare nel finale di stagione tra agosto e settembre è stato micidiale (16 HR, 16 doppie, 40 RBI con .313/.398/.645 in 52 partite).

QUOTE MVP AMERICAN LEAGUE

Mike Trout @2.25

Aaron Judge @13

Gleyber Torres @13

Francisco Lindor @17

Alex Bregman @17

Shohei Ohtani @19

Yoan Moncada @19

Josh Donaldson @21

Matt Chapman @26

DJ LeMahieu @26

Anthony Rendon @31

Rafeal Devers @31

Gerritt Cole @31

Marcus Semien @31

Passiamo alla National League dove è Ronald Acuna Jr, anche se rispetto alla AL non abbiamo un netto dominatore come Trout, e il giocatore degli Atlanta Braves è di poco avanti su Mookie Betts ma ci sono da considerare anche Christian Yelich dei Milwaukee Brewers e Jaun Soto dei Washington Nationals. Tornando ad Acuna, la passata stagione, a soli 21 anni, si è già messo in mostra come uno dei migliori battitori mentre Betts è stato il grande colpo di mercato dei LA Dodgers. Betts arriva da Boston con cui ha vinto il titolo di AL MVP nel 2018, ed è stato il migliore dei Red Sox anche lo scorso anno.

Nella lineup dei Dodgers però avrà tanti giocatori con cui confrontarsi, ad iniziare da Cody Bellinger che con quota in doppia cifra è molto interessante dopo un 2019 impressionante in cui ha messo a segno 47 home runs tenendo un .305 di media battuta (151 RBIs, 121 runs).

QUOTE MVP NATIONAL LEAGUE

Ronald Acuna Jr @6.50

Mookie Betts @7

Christian Yelich @8

Jaun Soto @10

Cody Bellinger @10

Fernando Tatis Jr @11

Bryce Harper @15

Nolan Arenado @17

Ketel Marte @17

Javier Baez @21

Freddie Freeman @21

Eugenio Suarez @26

Pete Alonso @26

Kris Bryant @26

Manny Machado @26

Paul Goldschmidt @26

Trevor Story @26