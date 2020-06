Scommesse Baseball Americano: quando e come inizierà la stagione MLB 2020? Le tante incognite legate alle novità anche per gli scommettitori

La NHL si è mossa con la proposta del nuovo format playoffs a 24 squadre per chiudere la stagione, la NBA dovrebbe dire qualcosa in questi giorni con l'ipotesi di riprendere da Orlando, mentre per quanto riguarda il Baseball Americano? La preseason MLB è stata troncata di colpo e ritardata anche la regular season che rischia di riprendere con forti limitazioni.

Vediamo le ultime news dal fronte Pronostici Baseball Americano MLB, con gli Sport USA che cercano di muoversi per riprendere a giocare dopo lo stop dovuto alla pandemia. Della proposta di Hockey su Ghiaccio NHL ne abbiamo già parlato, come abbiamo parlato anche di quella della NBA di riprendere da Disney World ad Orlando (nelle prossime ore attesi sviluppi per il Basket a stelle e strisce), ora però parliamo anche di Baseball Americano MLB, con la stagione che stava per iniziare prima della pandemia di Covid.19.

Stagione 2020 MLB: si pensa al 4 luglio per la ripresa con molti divieti e calendario più corto

Tutto il solito e immenso lavoro che facciamo in preseason, con le analisi Division per Division e squadra per squadra sulle vittorie in regular-season, l'accesso ai playoffs, i premi per MVP e tanto altro, rischiano di andare a farsi benedire visto che la stagione 2020 di MLB sarà molto diversa da come pensavamo (sempre se ci sarà una stagione 2020) e questo come al solito avrà un forte impatto anche a livello di scommesse.

Le ufficialità anche qui mancano anche se si parla da giorni della riprogrammazione completa con molte idee sul tavolo, tutte da confermare. Si potrebbe partire il 4 luglio con partite in due soli Stati (Arizona e Florida) per ridurre al minimo i viaggi e si disputerebbero un centinaio o meno di partite (alcune voci parlano di 82 per la precisione), sulle 162 originariamente previste tenendo conto di rivalità e posizioni geografiche per formare tre veri e propri supergironi con cui si verrebbe a eliminare la distinzione tra National League e American League. Nelle ultime ore si parla di distanze tra proprietari e giocatori, con questi ultimi che chiedono garanzie anche a livello contrattuale, che è il nodo principale, oltre alle 114 partite dal 30 giugno al 31 ottobre.

Un calendario ufficiale però non è stato ancora stilato quindi rimaniamo in attesa. Si sa qualcosa in più del protocollo sanitario lungo oltre 60 pagine che presenta tanti divieti come quello di doccia, spogliatoi chiusi e giocatori che arrivano già vestiti in tenuta da gara. on si potranno usare saune, bagni turchi e camere per crioterapia. Negli stadi, invece, niente contatto fisico tra i giocatori, neanche per i celebri “high five”, e le mascotte non saranno ammesse. Perfino in campo gli interni sono invitati a restare a distanza dai corridori sulle basi, al pari degli allenatori di prima e terza base. Vietati anche i pranzi al ristorante durante i trasferimenti, che saranno effettuati in strutture aeroportuali ad hoc ove fossero necessari i voli. In albergo, meglio i piani bassi.

La ripresa degli allenamenti potrebbe essere scaglionata, e durante gli stessi ai lanciatori saranno imposte delle maschere; i giocatori non potranno toccarsi qualunque cosa che abbia a che fare con la faccia. Gli allenamenti potranno essere a gruppi di 5 persone, con possibilità di aumentare i numeri se le cose andranno in miglioramento. Il ritiro sarà preceduto da una fase di test e autoquarantena di 24-48 ore, fino all’arrivo dei risultati dei test (che dovranno effettuare anche le squadre, dotate degli adeguati strumenti). In caso di sintomi da Covid-19, l’interessato non potrà tornare nel team fino a doppio test negativo. Mascherine: sempre indossate, tranne che in campo.

