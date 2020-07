Pronostici Baseball Americano MLB: le scommesse sul opening day con Nationals-Yankees e Dodgers-Giants del 23/07/2020

L'attesa è stata lunga, con una stagione che sembrava non certa della partenza e invece da giovedì notte si apre il 2020 del Baseball Americano MLB con una doppia sfida: Washington Nationals-NY Yankees e San Francisco Giants-LA Dodgers.

Vi riporto come prima cosa i consigli antepost discussi da qualche settimana.

ANTEPOST WORLD SERIES 2020

New York Yankees @6.00

NL EAST

NEW YORK METS – O/U 32.5 WIN (Under)

NL CENTRAL

MILWAUKEE BREWERS – O/U 31.5 WIN (Under)

PITTSBURGH PIRATES – O/U 26 WIN (Under)

AL EAST

BOSTON RED SOX – O/U 31.5 WIN (Under)

AL CENTRAL

Minnesota Twins @1.76 Vincenti Division

AL WEST

Oakland Athletics @3.50 Vincenti Division

Altre segnalazioni antepost più rischiose

NL CENTRAL

CINCINNATI REDS – O/U 32 WIN (Over)???????

NL WEST

ARIZONA DIAMONDBACKS – O/U 31.5 WIN (Over)??????

SAN DIEGO PADRES – O/U 31.5 (Over)???????

AL EAST

TAMPA BAY RAYS – O/U 33.5 WIN (Over)???????

TORONTO BLUE JAYS – O/U 28.5 WIN (Over)???????

AL CENTRAL

CHICAGO WHITE SOX – O/U 31.5 WIN (Over)???????

AL WEST

TEXAS RANGERS – O/U 29.5 WIN (Over)???????

Washington Nationals-NY Yankees

Giovedì notte inizia la stagione MLB finalmente. La prima sfida è Washington-NYY con gli Yankees che schierano subito il grande colpo in offseason, Gerrit Cole (2019: 20-5, 2.50 ERA), che spinge i Bronx Bombers favoriti @1.71 anche se di fronte ci sono i Nationals campioni in carica e con Max Scherzer (2019: 11-7, 2.92 ERA) al via. Linea O/U molto bassa a 7.5 nonostante 2 buoni attacchi ma del resto con questi 2 al via non sarà facile mettere insieme tanti punti (anche se rimango del parere che sia troppo bassa e da Over), considerando anche la statistica con i Nationals che sono Over 9-1-1 negli ultimi interleague games. I Bronx Bombers possono affidarsi a gente del calibro di Aaron Judge, Giancarlo Stanton e Gary Sanchez, scomodi anche per uno come MadMax che nelle partite di esibizione ha avuto qualche problema con i fuori campo, dopo essere stato il pitcher che ne ha concessi meno lo scorso anno. Vedo meglio gli Yankees in attacco e Cole come minimo vale Scherzer. Infine il bullpen, anche qui ha un vantaggio NYY visto che dallo scorso anno mette in mostra alcuni dei migliori rilievi della lega.

San Francisco Giants-LA Dodgers

Giants in ricostruzione, mentre LAD è tra le grandi favorite per le World Series. Dodgers forse senza Max Muncy ma non è un grande problema per la lineup di LAD rinforzata ulteriormente con l'arrivo di Mookie Betts tanto che andiamo con Over 7.5 @1.83 e anche sui Dodgers -1.5 in runline @1.77. I Giants rischiano di essere senza Pence, Longoria e Posey, e al via schierano Johnny Cueto (2019: 1-2, 5.06 ERA) di rientro nella baia dopo un 2019 dove lo abbiamo visto solo in 4 partite. Per LAD c'è Clayton Kershaw (2019: 16-5, 3.03 ERA) che non ha bisogno di grandi presentazioni. Nel 2019 in casa ha tenuto un incredibile 10-2, 2.89 ERA e un 2.37 ERA anche in 4 prestazioni vs Giants. I Giants sono 3-8 nelle ultime sfide contro pitcher mancini e oggi sfidano uno dei migliori e più esperti mancini della MLB, Kershaw appunto. I Dodgers cercheranno di mettere subito in chiaro che sono loro la squadra da battere quest'anno e il loro potenziale infinitamente superiore a quello della franchigia di San Francisco che ha molte lacune.

FREE PICK MLB DAY 1

⚾️Washington Nationals-NY Yankees: YANKEES @1.75 (stake 1)

⚾️Washington Nationals-NY Yankees: OVER 7.5 @1.95 (stake 1)

⚾️LA Dodgers-San Francisco Giants: DODGERS -1.5 @1,77 (stake 1)

⚾️LA Dodgers-San Francisco Giants: OVER 7.5 @1.83 (stake 1)

