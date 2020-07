Pronostici Baseball Americano MLB: NY Mets-Atlanta Braves, Oakland Athletics-LA Angels e scommesse sulle partite del 23/07/2020

Secondo giorno di Baseball Americano MLB di questa strana e veloce stagione in cui ogni vittoria e ogni sconfitta pesano moltissimo. Oggi si inizia a fare sul serio col palinsesto pieno e il nostro Guru ha analizzato le sfide più interessanti dando i suoi consigli per le scommesse dopo il 3-1 dell'opening day.

Analisi MLB 24-07-2020

⚾️NY Mets-Atlanta Braves: UNDER 4.5 F5 @1.76

Linea O/U in F5 davvero bassa, ma del resto al via ci sono 2 ottimi pitcher, uno dei quali è stato un ottima bet da Under F5 nelle ultime 2 stagioni, ovvero Jacob deGrom (2019: 11-8, 2.43 ERA) dei Mets che lo scorso anno è stato il 2° miglior pitcher di National League in ERA e anche in WHIP (0.97), oltre ad una media di 11.25 strikeouts ogni 9 inning. In carriera deGrom è 7-7, 1.97 ERA, 0.99 WHIP contro Atlanta (3.08 ERA, 1.03 WHIP in 4 start lo scorso anno). I Braves rispondono con Mike Soroka (2019: 13-4, 2.68 ERA), il miglior pitcher di NL come homeruns concessi di media ogni 9 inning (0.72) e 3° in ERA. Ha debuttato nel maggio 2018 a Citi Field battendo i Mets con una prestazione che speriamo di vedere anche oggi, e in carriera è 4-0, 2.73 ERA, 1.05 WHIP contro NYM. Se c'è uno che può tenere a bada Pete Alonso, questo è proprio Soroka.

⚾️Cleveland Indians-Kansas City Royals: UNDER 5.5 F5 @1.69

Assieme a deGrom, lo scorso anno è emerso Shane Bieber (2019: 15-8, 3.28 ERA) come miglior pitcher su cui puntare in Under F5 (71% di Under nei primi 5 inning per Cleveland con Bieber al via). Bieber non dovrebbe avere problemi contro i Royals che sono una delle peggiori squadre MLB e lo scorso anno sono stati tra i più lenti in avvio con solo 2.5 runs segnate di media nei primi 5 inning. Il problema potrebbe arrivare da quanto segneranno gli Indians, che però non hanno nell'attacco il loro punto dei forza. Speriamo che Danny Duffy (2019: 7-6, 4.34 ERA) possa reggere almeno 5 inning. Lo scorso anno Duffy non ha fatto malissimo contro Cleveland, e a chiuso la stagione con un grande settembre da 2.37 ERA. Speriamo di ritrovarlo così.

⚾️Chicago Cubs-Milwaukee Brewers: UNDER 8.5 @2.00

⚾️Chicago Cubs-Milwaukee Brewers: CUBS @1.90

Sfida di NL Central dove i Cubs aprono da favoriti con Kyle Hendricks (2019: 11-10, 3.46) al via. Hendricks arriva da una buona stagione nel 2019, ma anche Brandon Woodruff (2019: 11-3, 3.62 ERA) specialmente grazie a 143 strikeouts in 121.2 IP. Christian Yelich è il giocatore principale nell'attacco di Milwaukee, ma a Wrigley Field ha sempre faticato (.186 BA e sole 7 RBI in 22 partite qui a Chicago). Yelich non ha nemmeno un grande rendimento in carriera contro Hendricks (6-24). Limitando Yelich si limita molto anche l'attacco dei Brewers e secondo me i Cubs vinceranno in una partita da Under. I Brewers sono Under 5-2 nelle ultime partite con Woodruff al via e Under 36-14-1 nei precedenti contro i Cubs (Under 18-7-1 a Chicago). I Cubs hanno vinto 6 degli ultimi 8 precedenti interni contro i Brewers. Lo scorso anno Hendricks il suo meglio lo ha dato in casa (6-2, 2.04 ERA e 0.87 WHIP) mentre Woodruff è stato modesto in trasferta (2-3, 4.41 ERA, 1.28 WHIP). Inoltre Hendricks è 8-6, 3.08 ERA in 21 start in carriera contro Milwaukee mentre Woodruff ha tenuto un 6.75 ERA nelle ultime 5 contro Chicago.

⚾️Chicago White Sox-Minnesota Twins: UNDER 9.0 @1.83

Davvero una bella sfida e vedo molta fiducia sui Twins, ma attenzione quest'anno ai White Sox che sono una buona squadra data in crescita, soprattutto con Lucas Giolito (2019: 14-9, 3.41 ERA) al via. Giolito ha dominato la lineup dei Twins lo scorso anno, lasciandola a .172 di media battuta ed è stato tra i migliori pitcher di American League in strikeouts (228). Lo scorso anno in casa i White Sox hanno segnato 4 Under di fila nel finale. I Twins Jose Berrios (2019: 14-8, 3.68 ERA) è uno dei migliori della rotazione del Minnesota e in carriera contro i White Sox è 11-2, 2.40 ERA. Lo scorso anno ha giocato 3 volte al US Cellular Field tenendo un 2-1, 3.54 ERA. Chicago e Minnesota hanno segnato 5 Under nelle ultime 7 sfide.

⚾️Oakland Athletics-LA Angels: OVER 8.5 @1.86

⚾️Oakland Athletics-LA Angels: ATHLETICS @1.73

Con Trout, Ohtani e Rendon la lineup di LAA fa paura, ma Rendon non è ancora al 100% e dall'altra parte anche l'attacco di Oakland è ottimo con Chapman, Semien ed Olson. Il vantaggio gli Athletics oggi è al via sul monte di lancio con Frankie Montas Frankie Montas (9-2, 2.63 ERA) che ha ripreso forte in spring training e prima della sospensione stava giocando alla grande nel 2019. Per gli Angels invece Andrew Heaney (2019: 4-6, 4.91) arriva da una stagione deludente. Mi preoccupa il bullpen di Oakland che lo scorso anno è stato il punto debole della squadra e potrebbe esserlo anche nel 2020. Partita da Over sulla linea 8.5 total runs ma mi aspetto anche la vittoria degli Athletics. Oakland è 7-1 negli ultimi precedenti contro gli Angels. Gli Athletics sono anche 37-14 contro lanciatori mancini. Si potrebbe evitare il finale di partita andando solo sugli A's in F5.

⚾️San Diego Padres-Arizona Diamondbacks: UNDER 8.5 @1.87

