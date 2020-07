Pronostici Baseball Americano MLB: Weekend Edition, analisi e scommesse sul primo fine settimana di regular season (25 e 26 luglio 2020)

Un inizio di stagione di Baseball Americano MLB davvero ottima con i nostri pronostici e segnalazioni. Arriviamo quindi con positività al primo weekend di questa corta stagione MLB da 60 partite. Andiamo a vedere i match più interessanti per le scommesse.

Rendimenti pick Baseball 2020:

🇺🇸⚾️BASEBALL MLB Usa: 11✅ - 4❌ (+5.59)

🇰🇷⚾️BASEBALL KBO Korea: 120✅ - 87❌ - 10️⃣ (+20.88)

🇹🇼⚾️BASEBALL CPBL Taiwan: 16✅ - 13❌ (+0.60)

🇳🇮⚾️BASEBALL CNBS Nicaragua: 16✅ - 6❌ (+6.30)

🇯🇵⚾️Baseball NPB Giappone: 0✅ - 2❌ (-2.00)

🇺🇸MLB FREE PICK 23-07-2020 (DAY 1)

⚾️Washington Nationals-NY Yankees: 2 @1.75✅

⚾️Washington Nationals-NY Yankees: OVER 7.5 @1.95❌

⚾️LA Dodgers-San Francisco Giants: DODGERS -1.5 @1.77✅

⚾️LA Dodgers-San Francisco Giants: OVER 8.5 @1.83✅

🇺🇸MLB FREE PICK 24-07-2020 (DAY 2)

⚾️NY Mets-Atlanta Braves: UNDER 4.5 F5 @1.76 ✅

⚾️Cleveland Indians-Kansas City Royals: UNDER 5.5 F5 @1.69✅

⚾️Chicago Cubs-Milwaukee Brewers: UNDER 8.5 @2.00 ✅

⚾️Chicago White Sox-Minnesota Twins: UNDER 9.0 @1.83❌

⚾️Oakland Athletics-LA Angels: OVER 8.5 @1.86✅

⚾️San Diego Padres-Arizona Diamondbacks: UNDER 8.5 @1.87❌

⚾️Oakland Athletics-LA Angels: ATHLETICS @1.73✅

⚾️Chicago Cubs-Milwaukee Brewers: CUBS @1.90✅

⚾️Houston Astros-Seattle Mariners: ASTROS -1.5 @1.70 (OVER 5.5 TT @2.10)✅

🇺🇸TRIS FAVORITI

⚾️Cincinnati Reds-Detroit Tigers: REDS✅

⚾️Philadelphia Phillies-Miami Marlins: PHILLIES❌

⚾️St.Louis Cardinals-Pittsburgh Pirates: CARDINALS✅

Analisi MLB 25 Luglio 2020

⚾️Chicago Cubs-Milwaukee Brewers

📌Cubs RH Yu Darvish (2019: 6-8, 3.98 ERA). Seconda parte di stagione eccezionale (1 o meno runs concesse in 7 degli ultimi 13 start).

📌Brewers RH Corbin Burnes (2019: 1-5, 8.82 ERA). Prende il posto dell'infortunato Brett Anderson.

📝Ieri 3-0 Cubs nell'opener stagionale. I Brewers hanno segnato 2- runs in 8 delle ultime 10 a Wrigley Field. I Cubs vincenti anche oggi si prendono @1.68.

⚾️Boston Red Sox-Baltimore Orioles

📌Red Sox LH Martin Perez (2019: 10-7, 5.12 ERA). Arriva dai Twins con cui ha avuto due facce: 7-1, 2.95 ERA nelle prime 11 partite, 3-6, 6.29 ERA nelle successive 21. Ha concesso 5 runs in 12 IP anche agli Orioles lo scorso anno.

📌Orioles RH Alex Cobb (2019: 0-2, 10.95 ERA). Solo 3 start (negativi) lo scorso anno dopo un primo anno (il 2018) comunque poco positivo (5-15, 4.90 ERA).

📝Prima figura di m...dell'anno per i miei disgraziati Orioles che hanno perso 2-13 la prima a Fenway Park contro i Red Sox da cui mi attendo comunque un anno di calo. Oggi potrebbe arrivare un altra figuraccia con Cobb al via. Red Sox @1.47 però sono ingiocabili come quota e occhio che Cobb comunque ha un record di 6-2 in carriera a Fenway Park.

⚾️Chicago White Sox-Minnesota Twins

📌White Sox LH Dallas Keuchel (2019: 8-8, 3.75 ERA). Torna in AL dove nel 2015 ha vinto il Cy Young Award. Ha chiuso male lo scorso anno con Atlanta.

📌Twins RH Randy Dobnak (2019: 2-1, 1.59 ERA). Problemi per Rich Hill, parte il giovane Dobnak che lo scorso anno da Rookie abbiamo visto 9 volte (5 start).

📝Ieri i Twins hanno chiarito subito di è la squadra da battere nella Division e con un 10-5 hanno anche chiarito che l'attacco è quello dello scorso anno (il migliore come home runa). I Twins sono 14-6 dallo scorso anno contro Chicago, con 5 vittorie di fila a Guaranteed Rate Field, ma oggi sono più per Chicago.

⚾️St.Louis Cardinals-Pittsburgh Pirates

📌Cardinals RH Adam Wainwright (14-10, 4.19 ERA). Lo scorso anno il veterano 38enne ha tenuto un 3-1, 3.41 ERA in 6 sfide contro Pittsburgh.

📌Pirates RH Trevor Williams (7-9, 5.38 ERA). La grande sorpresa del 2018 ha però saltato buona parte del 2019 per infortunio, e rientra contro i Cards su cui è 4-4, 5.19 ERA in carriera.

📝Ieri i Cards hanno vinto con un Flaherty dominante ma il bullpen ha complicato le cose nel 5-4 finale. I Pirates sono 7-21 negli ultimi precedenti contro St.Louis e secondo me perderanno anche oggi (Cardinals @1.65).

⚾️Tampa Bay Rays-Toronto Blue Jays

📌Rays LH Ryan Yarbrough (2019: 11-6, 4.13 ERA). Ha tenuto un 3-5, 4.31 ERA in 14 start (lo abbiamo visto anche da rilievo) e ha tenuto un 3-1, 2.18 ERA in 5 partite (1 start) lo scorso anno, per un totale di 20.2 IP.

📌Blue Jays RH Matt Shoemaker (2019: 3-0, 1.57 ERA). Tanti punti interrogativi per un buon pitcher che però ha giocato in tutto 12 starts tra il 2018 e il 2019.

📝Due squadre da cui mi attendo molto quest'anno, e ieri i giovani Blue Jays hanno già fatto il primo scalpo da underdogs vincenti 6-4 al Tropicana, con un Cavan Biggio subito positivo. Oggi in tanti si aspettano il riscatto dei Rays (@1.66).

⚾️Philadelphia Phillies-Miami Marlins

📌Phillies RH Zack Wheeler (2019: 11-8, 3.96 ERA). Debutta con i Phillies con cui ha firmato un contratto da $118 milioni. In carriera ha dominato i Marlins (7-3, 1.91 ERA, 0.93 WHIP).

📌Marlins LH Caleb Smith (2019: 10-11, 4.52 ERA). Aveva iniziato bene nei primi 12 start dell'anno (3.41 ERA) poi è andato un pò a calare.

📝Lo sapevo, ieri nel mio tris di favoriti avevo paura dei Phillies che prontamente hanno perso 2-5 la prima in casa contro i Marlins, un risultato davvero negativo, non un grande debutto per il manager Joe Girardi che oggi è chiamato alla vittoria, così come il nuovo arrivato, Wheeler, che deve far vedere di meritarsi il contrattone. @1.54 i padroni di casa però in queste condizioni non hanno grande valor.

⚾️Texas Rangers-Colorado Rockies

📌Rangers LH Mike Minor (2019: 14-10, 3.59 ERA). Arriva da una buona stagione e dovrà fare bene anche nel 2020 con l'estensione contrattuale sul tavolo.

📌Rockies RH Jon Gray (2019: 11-8, 3.84 ERA). Come tutti i Rockies cala molto nel rendimento esterno (18-23, 4.56 ERA in 59 road start).

📝Ieri 1-0 calcistico per i Rangers con Texas che torna alla vittoria in un Opening Day (aveva perso gli ultimi 3 opener). Dal 2010 ad oggi i Rockies sono la squadra che ha perso più partite in trasferta in MLB. Per quanto visto ieri e per i pitcher al via, occhio a Under 9.0 @1.95 anche oggi.

⚾️NY Mets-Atlanta Braves

📌Mets LH Steven Matz (2019: 11-10, 4.21 ERA). Lo scorso anno molto male in trasferta (3-8, 6.62 ERA, 1.58 WHIP in 15 start) ma molto bene a Citi Field (8-2, 2.31 ERA, 1.15 WHIP in altri 15 start). 6 di questi 30 start li ha fatti contro Atlanta (2-2, 3.19 ERA e 31 strikeouts in 31 innings).

📌Braves LH Max Fried (2019: 17-6, 4.02 ERA). Ha chiuso il 2019 alla grande (8-2, 3.84 ERA in 12 start) e ha sfidato 5 volte i Mets (2-0, 3.86 ERA).

📝Altro risultato calcistico l'1-0 con cui ieri i Mets hanno vinto la prima sui Braves, con una super sfida sul monte di lancio (deGrom vs Soroka). Difficile fare previsione anche se le quote favoriscono leggermente gli ospiti @1.83.

⚾️Oakland Athletics-LA Angels

📌Athletics LH Sean Manaea (4-0, 1.21 ERA). Lo scorso anno è stato limitato dagli infortuni, ma se starà bene potrà giocare un ottima stagione. Dal 2016 con Oakland ha tenuto un complessivo 35-28, 3.77 ERA. In carriera ha dominato Albert Pujols (1-18) ma non Mike Trout (7-17, 3 homers).

📌Angels RH Dylan Bundy (2019: 7-14, 4.79 ERA). In arrivo da Baltimore dove era l'asso della rotazione, Bundy è 2-1, 5.04 ERA in carriera contro Oakland, e ha sempre faticato contro Khris Davis (6-13, 3 homers) 3 Marcus Semien (4-10).

📝Ieri ci è andata bene con Over e vittoria A's nel 7-3 in extra inning. Il nuovo acquisto di LAA, Anthony Rendon, ieri non ha giocato e dovrebbe rimanere fuori anche oggi. Secondo me gli Athletics possono vince anche oggi @1.71.

⚾️Houston Astros-Seattle Mariners

📌Astros RH Lance McCullers Jr. (2018: 10-6, 3.86 ERA). Negli ultimi 2 anni è stato molto limitato dagli infortuni, e ha saltato interamente il 2019. Parliamo di un ottimo pitcher da 29-22, 3.67 ERA in carriera (509 strikeouts in 453.2 IP) che è 6-2, 2.92 ERA contro Seattle.

📌Mariners RH Taijuan Walker (2019 0-0, 0.00 ERA). Chi si rivede anche qui a Seattle, Walker che tra il 2015-17 ha incassato 28 vittorie con i Mariners, è 5-4, 4.57 ERA in carriera contro Houston e ha pessimi rendimenti contro Josh Reddick (5-12, 2 homers), Jose Altuve (10-28, 1 HR) e George Springer (6-18, 1 HR).

📝Ieri 8-2 senza problemi per gli Astros che dovrebbero vincere anche oggi, e lo vediamo pure dalla quota @1.37 (bassa anche la runline -1.5 @1.71).

⚾️LA Dodgers-San Francisco Giants

📌Dodgers LH Alex Wood (2019: 1-3, 5.80 ERA). Dopo un grande 2018 (3.68 ERA lungo 151.2 IP), Wood è calato molto lo scorso anno (5.80 ERA). Wood è 4-3, 3.90 ERA in 15 partite (9 start) in carriera contro San Francisco.

📌Giants RH Jeff Samardzija (2019: 11-12, 3.52 ERA). Il manager Gabe Kapler non lo ha ancora confermato al 100%, ma oggi dovrebbe esserci Samardzija al via sul monte di lancio. Lo scorso anno ha lanciato abbastanza bene ma è 2-5, 3.83 ERA in carriera contro LAD.

📝I Dodgers hanno già vinto le prime 2 della serie contro i Giants con Max Muncy, Corey Seager e Justin Turner subito sugli scudi (un pò meno invece l'atteso Mookie Betts). L'infortunio di Clayton Kershaw è lieve e dovrebbe tornare la prossima settimana. Facile pensare ad un altra vittoria LAD (al momento quote off).

⚾️Cleveland Indians-Kansas City Royals

📌Indians RH Mike Clevinger (2019: 13-4, 2.71 ERA). Lo scorso anno è stato un pò limitato dagli infortuni, ma ha chiuso con 2.71 ERA e 1.06 WHIP, ottimi numeri per quello che dopo la partenza di Kluber è il pitcher principale di questa rotazione assieme a Bieber apprezzato iri. Clevinger è dominante a dir poco in carriera contro KC (9-0, 1.93 ERA), e lo ha confermato anche nelle 3 sfide dello scorso anno (3-0, 0.96 ERA e 24 strikeouts in 18.2 IP).

📌Royals RH Brady Singer (MLB debut). Con Jake Junis e Brad Keller indisponibili, spazio al debutto di Singer che lo scorso anno ha combinato un 12-5, 2.85 ERA nelle minors.

📝Esordio vincente ma non del tutto convincente per gli Indians che hanno vinto 2-0. Anche oggi vedo la tribù vincente, con un netto vantaggio sul monte di lancio al via, quindi occhio alle giocate sui primi 5 inning. (Indians -0.5 F5)

⚾️Cincinnati Reds-Detroit Tigers

📌Reds RH Luis Castillo (2019: 15-8, 3.40 ERA). 5° migliore in NL lo scorso anno come vittorie personali (15) e 12° come strikeouts (226, 10.7 di media ogni 9 inning).

📌Tigers RH Ivan Nova (2019: 11-12, 4.72 ERA). Arriva dai White Sox con cui lo scorso anno ha prodotto solo 114 strikeouts (5.49 ogni 9 inning). E' 5-7, 4.24 ERA in carriera contro Cincy e ha pessimi numeri contro Freddy Galvis (9-17) e Castellanos (6-14).

📝Buona la prima per i Reds anche se l'avversario era davvero modesto. L'attacco però ha dato una risposta (compreso il nuovo arrivato Nick Castellanos proprio un x Tigers), ed era quello che a Cincy attendevano visto che la rotazione e il resto della squadra non è male. Oggi con Castillo li vedo ancora vincenti, ma che quota bassa @1.44!

⚾️Washington Nationals-NY Yankees

📌Nationals RH Stephen Strasburg (2019: 18-6, 3.32 ERA). Un 2019 da 18 vittorie in regular-season, il career-high da 251 strikeouts e una media battuta di solo .210 concessa agli avversari, grandissimi numeri per Strasburg che poi nei playoffs si è superato (5-0, 1.98 ERA) ed è stato tra i protagonisti della cavalcata vincente alle World Series dei Nats.

📌Yankees LH James Paxton (2019: 15-6, 3.82 ERA). Ha chiuso il 2019 vincendo 10 partite di fila, con un 1.05 ERA in 5 start a settembre. Ai playoffs in 3 prestazioni ha tenuto un 1-0, 3.46 ERA.

📝Ieri day off dopo l'opening day vinto 4-1 da NYY anche se in una partita dimezzata dalla pioggia. Giancarlo Stanton si è fatto subito sentire e l'attacco dei Bronx Bombers fa paura, anche se oggi contro Strasburg non sarà una passeggiata. Al momento Nats sfavoriti @2.15 e al momento per me no bet.

⚾️San Diego Padres-Arizona Diamondbacks

📌Padres RH Dinelson Lamet (2019: 3-5, 4.07 ERA). Lo scorso anno è stato limitato da un infortunio, ma è rientrato molto bene anche se questo è un pitcher che va meglio in trasferta (3-2, 2.92 ERA, .196 BAA) che in casa (0-3, 5.25, .257).

📌Diamondbacks LH Robbie Ray (2019: 12-8, 4.34 ERA). Arriva dal career high di 174.1 inning lanciati la scorsa stagione e i 235 strikeouts sono un altro record personale di Ray che però ha anche concesso 84 walks (mai così tanti in carriera) e ha chiuso la stagione con un 6.92 ERA negli ultimi 6 start. Ray ha chiuso 0-1, 5.40 ERA in 3 start lo scorso anno contro San Diego.

📝Ieri volevo prendere i Padres vincenti e poi ho cambiato idea con Under 8.5. Morale della favola? 7-2 Padres (con un inutile run finale dei DBacks), mai cambiare la prima idea quando sei convinto. L'attacco di San Diego da funzionato meglio del previsto (specialmente Eric Hosmer) e oggi potrebbe arrivare un altra vittoria dei padroni di casa @1.80.

🇺🇸MLB FREE PICK 25-07-2020 (DAY 3)

Analisi MLB 26 Luglio 2020

