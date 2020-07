Pronostici Baseball Americano MLB: Washington Nationals-Toronto Blue Jays e partite del 28/07/2020

Dopo un lunedì di pausa, torniamo ad occuparci di scommesse sul Baseball Americano MLB in questa corta stagione 2020 da 60 partite, iniziata però molto bene con i pronostici visto che i primi 4 giorni sono stati tutti positivi.

Vediamo analisi e pronostici vincenti MLB del 28 luglio 2020. Seguici anche su Telegram al nuovo canale BETTING MANIAC se vuoi di più, e anche sul nostro canale Youtube con i video di approfondimento e i podcast di BETITALIAWEB TV.

Analisi Baseball Americano MLB 28-07-2020

⚾️Cincinnati Reds-Chicago Cubs

📌Reds RH Tyler Mahle (2019: 3-12, 5.14 ERA)

📌Cubs RH Alec Mills (2019: 1-0, 2.75 ERA)

📝Mahle è 2-1, 3.64 ERA in 5 starts contro i Cubs che oggi schierano Mills, un rilievo che gioca al posto dello squalificato Jose Quintana.

⚾️Tampa Bay Rays-Atlanta Braves

📌Rays RH Yonny Chirinos (2019: 9-5, 3.85 ERA)

📌Braves RH Kyle Wright (2019: 0-3, 8.69 ERA)

📝Chirinos in casa nel 2019 ha tenuto un 1.05 WHIP con .207 BAA.

⚾️Pittsburgh Pirates-Milwaukee Brewers

📌Pittsburgh LH Derek Holland (2019: 2-5, 6.08 ERA)

📌Brewers RH Josh Lindblom (NEW)

📝Lindblom alla prima apparizione in major league dal 2017 quando era un rilievo proprio di Pittsburgh. Holland ha tenuto un 4.32 ERA e ha concesso 6 home runs in 16.1 IP negli exhibition games.

⚾️Detroit Tigers-Kansas City Royals

📌Tigers TBA

📌Royals TBA

📝Starter non ancora confermati ma per Detroit si pensa al mancino Tyler Alexander, per KC invece Tyler Zuber è il candidato principale.

⚾️Cleveland Indians-Chicago White Sox

📌Indians RH Adam Plutko (2019: 7-5, 4.86 ERA)

📌White Sox LH Carlos Rodon (2019: 3-2, 5.19 ERA)

📝Gara 2 del doubleheader visto che ieri non si è giocato per pioggia. Nel 2019 Plutko ha lanciato meglio in casa (3.83 ERA) ma è 1-1, 7.94 ERA in 3 partite contro Chicago. I White Sox hanno vinto 11 partite su 19 lo scorso anno contro Cleveland.

⚾️Boston Red Sox-NY Mets

📌Red Sox LH Matt Hall (2019: 0-1, 7.71 ERA)

📌Mets TBA

📝Anche i Mets non hanno sciolto i dubbi sullo starter, ma dovrebbe essere il rookie mancino David Peterson a giocarsi le sue chance viste le assenze di Marcus Stroman e Noah Syndergaard nella rotazione di NYM mentre Boston (a sua volta senza Chris Sale ed Eduardo Rodriguez infortunati) conferma Matt Hall arrivato da Detroit dove ha sempre giocato da rilievo.

⚾️Minnesota Twins-St.Louis Cardinals

📌Twins RH Homer Bailey (2019: 13-9, 4.57 ERA)

📌Cardinals RH Carlos Martinez (2019: 4-2, 3.17 ERA)

📝Martinez avrà recuperato dopo 2 anni in cui è stato massacrato dagli infortuni? Questo era un pitcher da 3.24 ERA in 94 prestazioni tra il 2015 e il 2017. Bailey ha chiuso il 2019 ad Oakland dove ha lanciato bene, ma rimane un pitcher mediocre.

⚾️Texas Rangers-Arizona Diamondbacks

📌Rangers RH Kyle Gibson (2019: 13-7, 4.84 ERA)

📌Diamondbacks RH Merrill Kelly (2019: 13-14, 4.42 ERA)

📝Gibson ha firmato per 3 anni con Texas dopo una stagione così cosi con Minnesota. Kelly nel 2019 da rookie ha giocato 32 starts, chiudendo alla grande a settembre (2.18 ERA in 5 start, 33 IP) ma nel complesso ha fatto molto meglio in casa (3.49 ERA) rispetto alle trasferte (5.42 ERA).

⚾️Houston Astros-LA Dodgers

📌Astros LH Framber Valdez (2019: 4-7, 5.86 ERA)

📌Dodgers RH Walker Buehler (2019 14-4, 3.26 ERA)

📝Infortunio di Justin Verlander tra le fila di Houston, un altra brutta notizia per una squadra che comunque continua a vincere trascinata dall'attacco e dal bullpen. Oggi grande sfida con la lineup dei Dodgers che sul monte di lancio schierano Buehler. Per gli Astros Valdez ha faticato lo scorso anno in trasferta (6.25 ERA) ma ha lavorato meglio in casa (3.43) anche se parliamo di un pitcher che spesso ha giocato da rilievo e che ha tenuto un poco incoraggiante 1.67 WHIP lo scorso anno.

⚾️Oakland Athletics-Colorado Rockies

📌Athletics RH Daniel Mengden (2019: 5-2, 4.83 ERA)

📌Rockies RH Antonio Senzatela (2019: 11-11, 6.71 ERA)

📝Anche nel 2020 gli Athletics stanno mostrando i muscoli in attacco e oggi sul monte di lancio si rivede il baffo di Mengden. Senzatela dopo un 2017 da rookie ottimo ha avuto una grande involuzione nelle ultime 2 stagioni e in trasferta l'attacco dei Rockies ha sempre problemi.

⚾️LA Angels-Seattle Mariners

📌Angels LH Patrick Sandoval (2019: 0-4, 5.03 ERA)

📌Mariners LH Justus Sheffield (2019: 0-1, 5.50 ERA)

📝Sandoval è arrivato tardi al summer camp per la positività al Covid. Lo scorso anno ha tenuto un 5.05 ERA meglio comunque del 5.50 ERA di Sheffield che ha fatto male anche con 1.72 WHIP (1.37 WHIP per Sandoval invece).

⚾️San Francisco Giants-San Diego Padres

📌Giants RH Jeff Samardzija (2019: 11-12, 3.52 ERA)

📌Padres RH Zach Davies (2019: 10-7, 3.55 ERA)

📝Nel 2019, da dopo l'All Star Game, un grande Samardzija da 2.94 ERA, .205 BAA in 14 start. Davies arriva da Milwaukee con cui ha chiuso alla grande a sua volta (2.31 ERA in 5 start a settembre) e in carriera ha un 2.05 RA in 4 start contro San Francisco (anche se non l'ha mai battuta).

Philadelphia Phillies-NY Yankees e Miami Marlins-Baltimore Orioles sono state rinviate.

Free Pick Nationals-Blue Jays del 28 luglio 2020

⚾️Washington Nationals-Toronto Blue Jays: NATIONALS @1.72

📌Nationals RH Austin Voth (2019: 2-1, 3.30 ERA)

📌Blue Jays RH Tanner Roark (2019: 10-10, 4.35 ERA)

📝I giovani Blue Jays ci piacciono ma forse sono un pò sopravalutati e i Nationals vorranno rifarsi dopo aver già perso ieri nell'opener. L'ex Tanner Roark (2019: 10-10, 4.35 ERA) non arriva da una grande stagione ed è 0-1, 6.00 ERA contro la squadra per cui ha giocato 5 stagioni, Washington che schiera Austin Voth (2019: 2-1, 3.30 ERA). La quota dei padroni di casa è anche in discesa quindi questa è una selezione premiata dal mercato. Andiamo con i campioni in carica che potranno tornare alla vittoria dopo 2 sconfitte, e con la stagione corta ogni partita vale triplo!

Segui il nuovo canale Telegram di BETTING MANIAC con le giocate extra di Guru ogni giorno sul Baseball MLB, ma anche sugli altri sport usa in ripresa (NBA e NHL) oltre al calcio.