Pronostici Baseball Americano MLB: LA Angels-Seattle Mariners e partite del 29/07/2020

Mercoledì di Baseball Americano con tante sfide interessanti. Forse non farà parte di big match più spettacolari, ma a livello scommesse poniamo la nostra lente di ingrandimento su LA Angels-Seattle Mariners.

Analisi Baseball Americano MLB 29-07-2020

⚾️Oakland Athletics-Colorado Rockies

📌Athletics RH Frankie Montas (0-0, 2.25 ERA)

📌Rockies RH German Marquez (0-1, 1.59 ERA)

📝La settimana scorsa Montas ha lavorato molto bene nella vittoria (arrivata al 10° inning) su LAA. Anche Marquez ha giocato benissimo al debutto ma non è stato aiutato dall'attacco e ha perso 0-1 contro Texas. Colorado si conferma la peggior squadra da trasferta negli ultimi anni, ma ieri ha fregato gli A's battuti 8-3.

⚾️Texas Rangers-Arizona Diamondbacks

📌Rangers RH Lance Lynn (1-0, 0.00 ERA)

📌Diamondbacks LH Madison Bumgarner (0-1, 4.76 ERA)

📝Lynn è 6-1 con 3.22 ERA in 13 partite (11 starts) in carriera contro Arizona. Bumgarner ha esordito bene nei primi 5 inning con i DBacks senza concedere nulla, ma al 6° le 3 runs subite sono costate 1 delle 3 sconfitte a San Diego in una serie da 4 partite, anche se ieri Arizona ha vinto 4-1.

⚾️Toronto Blue Jays-Washington Nationals

📌Blue Jays RH Nate Pearson (MLB debut)

📌Nationals RH Max Scherzer (0-1, 6.75 ERA)

📝La casa di Toronto è Buffalo quest'anno dove si sposta la serie dopo il 5-1 di ieri sui Nationals al 3° ko consecutivo. In una stagione così corta perdere partite del genere non è un buon segnale (Washington era partita male anche nel 2019, ma quest'anno i campioni in carica avranno meno tempo per recuperare e non possono permettersi di svegliarsi tardi come lo scorso anno). Oggi c'è grande attesa per il debutto in major di Pearson (2.19 ERA in 34 start nelle minors con 146 strikeouts in 123.1 IP), uno dei migliori prospetti del futuro, contrapposto a Scherzer che invece è un veterano di tante battaglie e tra i migliori pitcher MLB, che ha tenuto un 2.24 ERA in carriera contro Toronto.

⚾️Cleveland Indians-Chicago White Sox

📌Indians RH Zach Plesac (2019: 8-6, 3.81 ERA)

📌White Sox RH Lucas Giolito (0-1, 17.18 ERA)

📝Un Giolito troppo brutto per essere vero al debutto. Giolito rimane sempre quello che lo scorso anno ha tenuto le lineup avversarie a .205 BA e con 228 strikeouts in 176.2 IP, oltre a tenere un 3.16 ERA in 4 start contro Cleveland che oggi schiera Plesac al primo start dell'anno. Plesac è stata una sorpresa positiva nel 2019 ma ha perso entrambe le partite contro CHW con 7 runs e 12 valide concesse in 12 IP.

⚾️Cincinnati Reds-Chicago Cubs

📌Reds RH Sonny Gray (1-0, 1.50 ERA)

📌Cubs RH Kyle Hendricks (1-0, 0.00 ERA)

📝Ieri 8-5 per i Cubs che oggi schierano Hendricks che ha giocato la partita quasi perfetta nell'opener contro i Brewers (0 run e 3 valide in 9 IP). Gray ha concesso 1 run in 6 IP, ma contro i più modesti Tigers, ma è 3-1, 2.70 ERA anche in carriera contro i Cubs.

⚾️Pittsburgh Pirates-Milwaukee Brewers

📌Pirates RH Joe Musgrove (0-1, 4.76 ERA)

📌Brewers RH Brandon Woodruff (0-1, 3.60 ERA)

📝I Pirates stanno andando meglio del previsto e ieri hanno vinto 8-6 anche se il bullpen continua a lavorare male e ha rischiato di concedere un altra rimonta ai Brewers che come mi aspettavo si stanno confermando molto modesti quest'anno. Oggi al via Musgrove poco positivo nel Opening Day per i Pirates, e titolare di un 6.46 ERA in 4 start in carriera contro Milwaukee che invece schiera Woodruff che arriva da un ottimo 2019 (11-3, 3.62 ERA con 143 strikeouts in 121.1 IP lungo 22 start) e buono anche nell'Opening Day anche se perdente visto che non è stato aiutato dal proprio attacco.

⚾️Atlanta Braves-Tampa Bay Rays

📌Braves RH Mike Soroka (0-0, 0.00 ERA)

📌Rays RH Charlie Morton (0-1, 13.50 ERA)

📝La rotazione finora è un problema per Atlanta che però oggi schiera il migliore, Soroka che ha impressionato alla prima, accendendo una grande sfida con deGrom, con 6 inning senza concedere run. Morton invece ha fatto malissimo contro Toronto (6 runs in 4 IP) ma può ovviamente giocare meglio di così visto che parliamo di un pitcher da 16-6, 3.05 ERA, 1.08 WHIP lo scorso anno (3.52 ERA in carriera contro Atlanta).

⚾️Detroit Tigers-Kansas City Royals

📌Tigers LH Matthew Boyd (0-1, 7.20 ERA)

📌Royals LH Danny Duffy (0-1, 4.15 ERA)

📝Boyd ha perso l'Opening Day a Cincinnati (4 runs in 5 IP) ed è 6.46 ERA in 19 starts contro i Royals che partiranno con Duffy che ha esordito con 2 runs concesse in 4.1 IP nella sconfitta a Cleveland.

⚾️NY Mets-Boston Red Sox

📌Mets RH Jacob deGrom (0-0, 0.00 ERA)

📌Red Sox RH Nathan Eovaldi (1-0, 1.50 ERA)

📝Ieri 8-3 per i Mets che contano di vincere anche oggi con deGrom che in carriera a Citi Field tiene un 2.19 ERA. Eovaldi ha avuto vita facile nell'opening day contro Baltimore (1 run in 6 IP).

⚾️Houston Astros-LA Dodgers

📌Astros RH Cristian Javier (0-0, 0.00)

📌Dodgers RH Dustin May (2019: 0-0, 2.08 ERA)

📝Ieri vittoria dei Dodgers nell'opener della super serie a Houston, con gli Astros che per la prima volta si sono inchiodati in attacco. Oggi per LAD rivedremo May che aveva prerso il posto dell'infortunato Kershaw nel Opening Day. Javier gioca per la 2° volta (1° start in carriera) in major, dopo aver lavorato benissimo nelle minori (2.22 ERA con 512 strikeouts in 377 IP).

⚾️Baltimore Orioles-NY Yankees

📌Orioles Asher Wojciechowski

📌Yankees Gerrit Cole

📝Linee off.

⚾️Minnesota Twins-St.Louis Cardinals

📌Twins LH Rich Hill (2019: 4-1, 2.45 ERA)

📌Cardinals RH Daniel Ponce de Leon (0-0, 0.00 ERA)

📝Ieri vittoria dei Twins con un altra bella prova del proprio attacco mentre oggi sul monte di lancio torna dall'infortunio per il debutto Hill (3-1 ma con 5.03 ERA in 8 partite in carriera contro STL). Per i Cardinals Ponce de Leon parte per via dell'infortunio di Mikolas. Ponce de Leon è 0-4, 3.67 ERA in 12 start complessivi in carriera.

⚾️San Francisco-San Diego Padres

📌Giants RH Johnny Cueto (0-0, 2.25 ERA)

📌Padres RH Chris Paddack (1-0, 0.00 ERA)

📝Nell'opening day Cueto ha lavorato molto bene ma per soli 4 IP (1 run concessa) contro i Dodgers. Cueto è 8-4, 3.30 ERA in 15 start in carriera contro San Diego che ieri ha vinto 5-3 la prima a SF. Oggi i Padres schierano Paddack perfetto in 6 IP senza run concesse nella vittoria contro Arizona, riprendendo l'ottimo lavoro fatto vedere nel 2019 (3.33 ERA con 153 strikeouts in 140.2 IP), oltre ad essere 1-0, 2.65 ERA in 3 start in cui ha coperto 17 IP.

Free Pick MLB del 29 luglio 2020

⚾️LA Angels-Seattle Mariners: ANGELS -1.5 @1.93

📌Angels LH Andrew Heaney (0-0, 1.93 ERA)

📌Mariners RH Justin Dunn (2019: 0-0, 2.70 ERA)

📝Ieri dominante 10-2 di LAA contro i Mariners che oggi schierano Dunn al suo debutto da starter con Seattle mentre per gli Angels Heaney ha lavorato bene nel suo primo Opening Day (1 runs, 2 valide e 6 strikeouts in 4.2 IP contro l'attacco degli Athletics). Spero in un risultato simile al 10-2 di ieri e vado in runline su LAA. Dunn non ha abbastanza esperienza per reggere la lineup di LAA con Mike Trout e Anthony Rendon, non proprio un debutto semplice. Inoltre gli Angels hanno vinto 7 delle ultime 9 sfide contro Seattle con un margine medio di +7.2 runs. Coprire il -1.5 non dovrebbe essere un problema se le cose andranno come da copione.

