Pronostici Baseball Americano MLB: Atlanta Braves-Tampa Bay Rays e partite del 30/07/2020

Questa notte torna il Basket NBA, ma continuiamo ad occuparci anche di Baseball Americano MLB dopo i primi 6 giorni, TUTTI in profitto finora con i nostri pronostici.

Analisi Baseball Americano MLB 30-07-2020

⚾️Cincinnati Reds-Chicago Cubs

📌Reds RH Luis Castillo (0-0, 1.50 ERA)

📌Cubs RH Yu Darvish (0-1, 6.75 ERA)

📊I Cubs sono Over 33-14-5 negli ultimi viaggi a Cincinnati.

⚾️Baltimore Orioles-NY Yankees

📌Orioles LH John Means (2019: 12-11, 3.60 ERA)

📌Yankees LH J.A. Happ (2019: 12-8, 4.91 ERA)

📊Gli Yankees sono 22-4 negli ultimi viaggi a Baltimore.

⚾️Minnesota Twins-Cleveland Indians

📌Twins RH Jose Berrios (0-0, 11.25 ERA)

📌Indians RH Shane Bieber (1-0, 0.00 ERA)

📊Gli Indians sono 1-10 nelle ultime partite da underdog, i Twins sono 37-14 da favoriti.

⚾️NY Mets-Boston Red Sox

📌Mets LH Steven Matz (0-0, 1.50 ERA)

📌Red Sox LH Martín Pérez (0-1, 7.20 ERA)

📊Mets e Red Sox sono Under 4-1-1 negli ultimi precedenti.

⚾️Detroit Tigers-Kansas City Royals

📌Tigers RH Iván Nova (0-0, 5.40 ERA)

📌Royals RH Brady Singer (0-0, 3.60 ERA)

📊I Royals sono 5-2 negli ultimi precedenti contro i Tigers (ma 4-9 negli ultimi viaggi a Detroit).

⚾️LA Angels-Seattle Mariners

📌Angels RH Dylan Bundy (1-0, 1.35 ERA)

📌Mariners LH Marco Gonzales (0-1, 6.23 ERA)

📊Mike Trout, stella degli Angels, ha segnato 41 home runs in carriera contro Seattle, più che contro ogni altra squadra.

⚾️Arizona Diamondbacks-LA Dodgers

📌Diamondbacks LH Robbie Ray (0-1, 7.36 ERA)

📌Dodgers RH Ross Stripling (1-0, 1.29 ERA)

📊I Dodgers sono 14-3 in trasferta ma 1-4 negli ultimi viaggi in Arizona.

⚾️San Francisco Giants-San Diego Padres

📌Giants RH Kevin Gausman (0-0, 4.50 ERA)

📌Padres RH Dinelson Lamet (1-0, 1.80 ERA)

📊I Giants hanno un record di 3-3 finora, nonostante in queste 6 partite abbiano segnato solo 20 runs concedendone 33.

Free Pick MLB del 30 luglio 2020

⚾️Atlanta Braves-Tampa Bay Rays: RAYS @2.28 (stake 1)

📌Braves LH Max Fried (0-0, 3.60 ERA)

📌Rays LH Ryan Yarbrough (0-0, 0.00 ERA)

📝C'è tanto valore sui Rays che ieri hanno perso la prima ad Atlanta ma avevano vinto le prime 2 in casa contro i Braves. Fried non è male ma vale Yarbrough, anche i due attacchi si equivalgono. La differenza potrebbe farla il bullpen di Tampa. Sfida da 50-50, non sarà una vittoria scontata ma prendere i Rays @2.10+ è di valore.

