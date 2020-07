Pronostici Baseball Americano MLB: Weekend Edition, analisi e scommesse sul secondo fine settimana di regular season (31 luglio - 2 agosto 2020)

Articolo del fine settimana con le analisi delle partite di Baseball Americano MLB più interessanti per le scommesse da venerdì 31 luglio a domenica 2 agosto 2020.

Analisi e Free Pick MLB 31 Luglio 2020

⚾️Kansas City Royals-Chicago White Sox: WHITE SOX @1.65 (stake 1)

📌Royals LH Kris Bubic (NR)

📌White Sox LH Dallas Keuchel (1-0, 3.38 ERA)

📊Dopo sole 7 partite i Royals sono già in emergenza con tanti infortunati in rotazione e oggi sono costretti a partire col debuttante Bubic contro l'esperto Keuchel che è 4-1, 2.61 ERA in carriera contro KC. I White Sox tendono a partire male visto che hanno sommato un punteggio di 1-13 nei primi inning ma secondo noi a KC verranno fuori e vinceranno in queste condizioni.

⚾️Milwaukee Brewers-St.Louis Cardinals

📌Brewers LH Brett Anderson (2019: 13-9, 3.89 ERA)

📌Cardinals RH Jack Flaherty (1-0, 2.57 ERA)

📊Flaherty 7.62 ERA in 3 start a Miller Park nel 2019. Christian Yelich 1-27 con 12 strikeouts subiti in questo inizio stagionale, ma nel 2019 a Miller Park ha tenuto un .347 BA con 27 home runs in 65 partite.

⚾️NY Yankees-Boston Red Sox

📌Yankees LH Jordan Montgomery (2019: 0-0, 6.75 ERA)

📌Red Sox RH Ryan Weber (0-1, 14.73 ERA)

📊Weber 6 runs (2 home runs) concesse in soli 3.2 IP ai pessimi Orioles. Giancarlo Stanton è 8-16 con 6 RBIs in questo ottimo avvio stagionale ma Gary Sanchez è 0-15 con 10 strikeouts e Gleyber Torres si è infortunato.

⚾️Atlanta Braves-NY Mets

📌Braves LH Sean Newcomb (0-0, 2.70 ERA)

📌Mets RH Rick Porcello (0-1, 27.00 ERA)

📊Porcello torna sul monte dopo il debutto da incubo con NYM (7 runs in 3 IP). Newcomb 2.14 ERA, 1.10 WHIP lo scorso anno in casa. Il nuovo arrivo nella lineup di Atlanta, Marcell Ozuna, ha un 1.273 OPS in questo avvio stagionale.

⚾️Detroit Tigers-Cincinnati Reds

📌Tigers RH Spencer Turnbull (0-0, 1.80 ERA)

📌Reds RH Luis Castillo (0-0, 1.50 ERA)

📊Turnbull è 0-12, 5.33 ERA in 17 start a Comerica Park. Castillo 7-1, 3.88 ERA in 12 start in trasferta lo scorso anno.

⚾️Baltimore Orioles-Tampa Bay Rays

📌Orioles RH Alex Cobb (1-0, 1.69 ERA)

📌Rays LH Blake Snell (0-0, 0.00 ERA)

📊Ottimo lavoro per Cobb alla prima contro Boston. L'ex Tampa è 0-3, 4.63 ERA in 4 start contro i Rays che schierano Snell, ottimo pitcher ma a sua volta non impeccabile in carriera contro Baltimore (2-2, 4.67 ERA).

⚾️Minnesota Twins-Cleveland Indians

📌Twins RH Randy Dobnak (0-1, 2.25 ERA)

📌Indians RH Mike Clevinger (0-0, 2.57 ERA)

📊Ieri Bieber ha tenuto a secco un attacco come quello di Minnesota, e oggi tocca a Clevinger che ha vinto bene al debutto ed è 2-1, 2.39 ERA nel 2019 contro i Twins con Dobnak (0-1, 2.45 ERA in 3 partite contro Cleveland lo scorso anno).

⚾️Chicago Cubs-Pittsburgh Pirates

📌Cubs RH Yu Darvish (0-1, 6.75 ERA)

📌Pirates RH Trevor Williams (0-1, 7.36 ERA)

📊Darvish non ha fatto benissimo alla prima ma il problema dei Cubs è il bullpen (9.64 ERA in 18.2 innings). Male anche Williams (1-2, 13.50 ERA in carriera contro Chicago) ma la situazione è un disastro anche nel bullpen (.385 BAA), per non parlare dell'attacco, il peggiore in media battuta (.171).

⚾️Colorado Rockies-San Diego Padres

📌Rockies RH Jon Gray (0-0, 1.93 ERA)

📌Padres RH Garrett Richards (0-0, 0.00 ERA)

📊La peggior squadra da trasferta degli ultimi anni, i Rockies, sono partiti benissimo e la rotazione è la migliore della NL (1.84 ERA). Alla prima a Coors Field potrebbero cambiare, ma Jon Gray ama lanciare qui (6-2, 3.46 ERA lo scorso anno in Colorado, dati ottimi a queste altitudini). Gray è 10-4, 2.97 ERA con 139 strikeouts in 115.1 IP in carriera contro i Padres al via con Richards che alla prima ha lanciato per 5 IP senza concedere run, ma i Padres non hanno funzionato in attacco e la partita è stata persa.

⚾️LA Angels-Houston Astros

📌Angels RH Matt Andriese (0-0, 0.00 ERA)

📌Astros RH Lance McCullers Jr. (1-0, 3.00 ERA)

📊Con Mike Trout fuori dalla lineup gli Angels sono riusciti a perderne 2 contro Seattle in casa! Andriese non parte dal 2018 (4.71 ERA in 54 partite da rilievo con Arizona lo scorso anno e 1-1, 6.14 ERA in 4 sfide in carriera contro Houston). Anche McCullers non partiva dal 2018, e sabato ha portato i suoi alla vittoria, è 3-3, 2.45 ERA contro Houston e ha limitato anche Albert Pujols, uno che ha il record di home runs (59) e RBIs (167) contro gli Astros. Brutto avvio stagionale invece per George Springer (1-20).

⚾️San Francisco Giants-Texas Rangers

📌Giants LH Drew Smyly (0-0, 2.08 ERA)

📌Rangers LH Mike Minor (0-1, 1.80 ERA)

📊Molto male l'avvio di Texas, colpa dell'attacco (il peggiore di American League con .181 BA) che non ha aiutato nemmeno un buon Minor al debutto perso contro i Rockies. Smyly è 3-2, 3.59 ERA in 11 partite (6 starts) contro Texas.

⚾️Seattle Mariners-Oakland Athletics

📌Mariners RH Taijuan Walker (0-1, 13.50 ERA)

📌Athletics LH Sean Manaea (0-1, 7.71 ERA)

📊Brutto avvio per gli A's, in particolare Khris Davis (0-15 con 7 strikeouts subiti) ma anche Manaea ha concesso 4 runs in 4.2 IP alla prima contro LAA. Walker (di ritorno da un infortunio) ha fatto anche peggio con 5 runs in 3.1 IP.

⚾️Arizona Diamondbacks-LA Dodgers

📌Diamondbacks Zac Gallen (1-0, 2.25 ERA)

📌Dodgers Tony Gonsolin (--)

📊3 vittorie di fila per i Dodgers, compreso il 6-3 nell'opener di ieri con Max Muncy, A.J. Pollock e Corey Seager sugli scudi nella lineup di LAD mentre l'attacco dei DBacks continua ad essere un problema. I Dodgers sono 15-3 in trasferta.

Analisi e Free Pick MLB 1 Agosto 2020

Non ancora disponibili...

Analisi e Free Pick MLB 2 Agosto 2020

Non ancora disponibili...

