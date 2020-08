Pronostici Baseball Americano MLB: Cincinnati Reds-Cleveland Indians e partite del 03/08/2020

Nuova settimana di regular-season con il Baseball Americano MLB ed oggi ci occupiamo in particolare di Cincinnati Reds-Cleveland Indians, la prima in ordine cronologico tra le sole 9 partite di questo lunedì.

Vediamo analisi e pronostici vincenti MLB. Seguici anche su Telegram al canale BETTING MANIAC, entra subito nel miglior canale per gli amanti degli sport americani e delle scommesse. Vi ricordo anche il servizio 💎PREMIUM dove continuiamo a seguire con interesse e profitto anche il baseball coreano di KBO. Trovi più info sul servizio PREMIUM cliccando qui. Contattaci per attivare il servizio che ogni giorno ti mette a disposizione una redazione e 6 tipster professionisti, con i report quotidiani e tutte le giocate su Calcio, Golf, Baseball, Motori, Volley, Basket, Tennis, Hockey e tanto altro.

Analisi e Free Pick MLB 3 Agosto 2020

⚾️Cincinnati Reds-Cleveland Indians: UNDER 8.5 @1.84 (stake 1)

La rotazione di Cleveland sta lavorando benissimo in questa stagione, il problema è l'attacco che è tra i peggiori al momento (solo 2 runs segnate in 3 partite in Minnesota), per una lineup che batte con un micro .206. Fortuna che c'è la rotazione dicevamo, tra cui Zach Plesac che ha giocato una grande prima contro i Chicago White Sox dopo un ottimo 2019 da rookie. Anche i Reds stanno deludendo in attacco, ma pur Cincy partirà con un ottimo pitcher, Sonny Gray solidissimo con 1 runs, 4 valide e già 20 strikeouts in soli 12.2 IP.

Seguici anche su YOUTUBE col nostro podcast quotidiano, e nel nuovo profilo INSTAGRAM di BETTING MANIAC, contenuti extra, dirette, curiosità dal mondo del betting sugli sport americani.