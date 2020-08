Pronostici Baseball Americano MLB: Milwaukee Brewers-Chicago White Sox e partite del 4 agosto 2020

Oggi si giocano 13 partite di Baseball Americano MLB e la nostra lente di ingrandimento con la free pick si posa su Milwaukee Brewers-Chicago White Sox, Woodruff contro Giolito al via (sarà una prop bet, ovvero una giocata speciale sulle prestazioni giocatori che siamo abituati a vedere in NBA ma si possono giocare con profitto anche in altri sport americani).

Vediamo analisi e pronostici vincenti MLB. Seguici anche su Telegram al canale BETTING MANIAC, entra subito nel miglior canale per gli amanti degli sport americani e delle scommesse. Vi ricordo anche il servizio 💎PREMIUM dove continuiamo a seguire con interesse e profitto anche il baseball coreano di KBO. Trovi più info sul servizio PREMIUM cliccando qui. Contattaci per attivare il servizio che ogni giorno ti mette a disposizione una redazione e 6 tipster professionisti, con i report quotidiani e tutte le giocate su Calcio, Golf, Baseball, Motori, Volley, Basket, Tennis, Hockey e tanto altro.

Analisi Baseball MLB 4 Agosto 2020

⚾️Minnesota Twins-Pittsburgh Pirates

📌Twins: Jose Berrios (R) 0-1, 7.00 ERA, 1.44 WHIP

📌Pirates: Joe Musgrove (R) 0-2, 4.76 ERA, 1.32 WHIP

📝I Twins sono 4-0 nelle ultime partite in casa e 4-0 anche nei precedenti contro i Pirates.

⚾️Cincinnati Reds-Cleveland Indians

📌Reds: Tyler Mahle (R) 0-0, 4.50 ERA, 1.75 WHIP

📌Indians: Shane Bieber (R) 2-0, 0.00 ERA, 0.57 WHIP

📝Gli Indians sono Under 10-1 nelle ultime partite (Under 5-0 in trasferta), i Reds sono Under 11-5-1 negli ultimi interleague home games e Under 4-1-1 nei precedenti contro gli Indians.

⚾️Tampa Bay Rays-Boston Red Sox

📌Rays: Charlie Morton (R) 0-1, 8.00 ERA, 1.67 WHIP

📌Red Sox: Nathan Eovaldi (R) 1-0, 2.45 ERA, 1.36 WHIP

📝I Red sono sono 1-7 negli ultimi precedenti contro i Rays.

⚾️Washington Nationals-NY Mets

📌Nationals: Patrick (L) Corbin 0-0, 1.42 ERA, 0.32 WHIP

📌Mets: Steven Matz (L) 0-1, 3.18 ERA, 1.15

📝I Nationals sono 5-0 nelle ultime sfide contro avversari divisionali in National League East, statistica in cui i Mets sono 1-5.

⚾️Atlanta Braves-Toronto Blue Jays

📌Braves: Max Fried (L) 1-0, 2.31 ERA, 0.69 WHIP

📌Blue Jays: Matt Shoemaker (R) 0-0 1.50 ERA, 0.83 WHIP

📝I Braves sono Under 4-1 negli ultimi interleague home games, i Blue Jays sono Under 6-0 negli interleague road games.

⚾️Baltimore Orioles-Miami Marlins

📌Orioles: John Means (L) 0-0, 19.29 ERA, 1.29 WHIP

📌Marlins: Caleb Smith (L) 0-0 3.00 ERA, 2.33 WHIP

📝Tornano finalmente in gioco anche i Marlins in questa serie tra 2 delle peggiori squadre MLB, ma zitti zitti gli Orioles hanno un record positivo di 5-3 al momento (come Miami con 2-1).

⚾️Chicago Cubs-Kansas City Royals

📌Cubs: Brady Singer (R) 0-0, 3.60 ERA, 1.20 WHIP

📌Royals: Kyle Hendricks (R) 1-1, 4.05 ERA, 0.90 WHIP

📝I Cubs sono 13-5 contro squadre di American League Central, i Royals sono 7-22 contro franchigie di National League Central e sono 1-4 negli ultimi viaggi a Wringley Field.

⚾️Colorado Rockies-San Francisco Giants

📌Rockies: German Marquez (R) 1-1, 1.54 ERA, 0.86 WHIP

📌Giants: Johnny Cueto (R) 0-0, 4.97 ERA, 1.58 WHIP (Kevin Gausmann) ????

📝I Rockies sono 68-31 quando giocano da favoriti, i Giants sono 5-11 da underdog e 8-22 negli ultimi viaggi a Coors Field.

⚾️Oakland Athletics-Texas Rangers

📌Athletics: Jesus Luzardo (L) 0-0, 1.35 ERA, 1.20 WHIP

📌Rangers: Lance Lynn (R) 1-0, 0.00 ERA, 0.75 WHIP

📝Gli Athletics sono Under 5-2 negli opener di serie, statistica dove anche i Rangers sono Under 10-4. Texas è anche Under 6-2 dopo un dayoff.

⚾️San Diego Padres-LA Dodgers

📌Padres: Dinelson Lamet (R) 1-0, 1.80 ERA, 1.40 WHIP

📌Dodgers: Dustin May (R) 0-0, 2.35 ERA, 1.57 WHIP

📝I Dodgers sono Under 7-2 nelle ultime 9 partite, i Padres sono Under 4-1 in casa.

⚾️Arizona Diamondbacks-Houston Astros

📌Diamondbacks: Madison Bumgarner (L) 0-1, 4.09 ERA, 1.09 WHIP

📌Astros: Cristian Javier (R) 0-0, 1.35 ERA, 0.60 WHIP

📝I Diamondbacks sono Under 6-0 nelle uscite dopo una sconfitta e Under 5-2 nei precedenti contro gli Astros.

⚾️Seattle Mariners-LA Angels

📌Mariners: Justin Dunn (R) 0-0, 6.00 ERA, 1.33 WHIP

📌Angels: Andrew Heaney (L) 0-0, 2.79 ERA, 0.83 WHIP

📝Gli Angels sono Over 6-2 in trasferta e Over 3-1-1 negli ultimi viaggi a Seattle.

Free Pick MLB 04-08-2020 by Guru

⚾️Milwaukee Brewers-Chicago White Sox: GIOLITO OVER 6.5 STRIKEOUTS @1.76 (stake 0.5)

📌Brewers: Brandon Woodruff (R) 1-1, 1.59 ERA, 0.62 WHIP

📌White Sox: Lucas Giolito (R) 0-1, 6.52 ERA, 1.55 WHIP

📝Per me i Brewers sono sopravalutati anche se giocano in casa. Al momento record di 3-4 per Milwaukee che come prevedevo anche nelle mie analisi antepost avrebbe avuto un calo quest'anno, specialmente con un attacco che sta faticando a segnare e soprattutto subisce tantissimi strikeouts (circa 10 di media). Lucas Giolito (0-1, 6.52 ERA, 1.55 WHIP) è uno specialista del genere e dopo un debutto da incubo contro i Twins, ha lasciato a secco gli Indians in 6 IP (con anche 6 strikeouts a segno). Lo scorso anno Giolito ha messo a referto 11.6 strikeouts ogni 9 innings di media risultando tra i migliori pitcher di American League in questa statistica.

Seguici anche su YOUTUBE col nostro podcast quotidiano, e nel nuovo profilo INSTAGRAM di BETTING MANIAC, contenuti extra, dirette, curiosità dal mondo del betting sugli sport americani.