Pronostici Baseball Americano MLB: Washington Nationals-NY Mets, Kansas City Royals-Chicago Cubs e partite del 5 agosto 2020

Analisi e Free Pick Baseball MLB 5 Agosto 2020

⚾️DOPPIA: NATIONALS+CUBS @2.26 (stake 0.5)

Double play in MLB. Gioco le vittorie di Nationals e sui Cubs, rigorosamente a mezzo stake come sempre con le doppie sul Baseball. Per quanto riguarda i Nationals contro i Mets direi che Max Scherzer (0-1, 2.84 ERA) contro Rick Porcello (0-2, 13.50 ERA, 3.00 WHIP) basta e avanza a spiegare la pick, inoltre NYM sta faticando anche in attacco e ieri ha perso 3-5. Scherzer è 10-5, 2.63 ERA in 21 partite (20 starts) contro i Mets. Andiamo ancora sui Nationals e aggiungiamo anche i Cubs in vantaggio dopo i primi 5 inning. I Cubs arrivano da 5 vittorie consecutive e sono 8-1 nelle ultime 9 per un grande avvio stagionale. Con Yu Darvish (1-1, 2.70) al via hanno un bel vantaggio anche sul monte di lancio rispetto ai Royals che al contrario arrivano da 5 sconfitte e sono 1-7 nelle ultime 8. Per KC partirà Kris Bubic (0-1, 4.50 ERA). Darvish è 2-1, 2.34 ERA in 5 start in carriera contro Kansas City.

