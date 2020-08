Pronostici Baseball Americano MLB: Atlanta Braves-Toronto Blue Jays e partite del 6 agosto 2020

Oggi ci concentriamo su Atlanta Braves-Toronto Blue Jays per la nostra free pick tra le sfide di Baseball Americano al via dalle 19:35 con Pittsburgh Pirates-Minnesota Twins.

Analisi e Statistiche Baseball MLB 6 Agosto 2020

⚾️Pittsburgh Pirates-Minnesota Twins

📌Pirates: JT Brubaker 0.00 ERA, 1.00 WHIP

📌Twins: Kenta Maeda 2-0, 1.64 ERA, 0.64 WHIP

📝I Twins sono 6-0 nelle ultime sfide contro i Pirates.

⚾️Colorado Rockies-San Francisco Giants

📌Rockies: Kyle Freeland 2-0, 1.50 ERA, 0.83 WHIP

📌Giants: Tyler Anderson 0-1 3.68 ERA, 1.91 WHIP

📝I Giants sono 9-23 negli ultimi viaggi a Coors Field.

⚾️Oakland Athletics-Texas Rangers

📌Athletics: Mike Fiers 0-0 5.40 ERA, 1.20 WHIP

📌Rangers: Mike Minor 0-2 5.91 ERA, 1.41 WHIP

📝I Rangers sono 6-24 negli ultimi viaggi ad Oakland.

⚾️Seattle Mariners-LA Angels

📌Mariners: Taijuan Walker 1-1 4.35 ERA

📌Angels: Dylan Bundy 1-1 2.84 ERA

📝Gli Angels sono 7-3 negli ultimi scontri con i Mariners.

⚾️Philadelphia Phillies-NY Yankees

📌Phillies: Zach Eflin --

📌Yankees: J. Montgomery 1-0 1.59 ERA, 1.06 WHIP

📝Gli Yankees sono 4-0 quando giocano da favoriti e con Montgomery al via.

⚾️Cleveland Indians-Cincinnati Reds

📌Indians: Carlos Carrasco 1-1 3.75 ERA, 1.33 WHIP

📌Reds: Luis Castillo 0-1 4.50 ERA, 1.08 WHIP

📝I Reds sono Under 5-0 nelle ultime partite e Under 6-1-1 nei precedenti contro gli Indians.

⚾️Kansas City Royals-Chicago Cubs

📌Royals: Brad Keller --

📌Cubs: Tyler Chatwood 2-0 0.71 ERA, 0.79 WHIP

📝I Cubs sono 7-1 negli ultimi precedenti contro i Reds (Under 7-1).

⚾️Arizona Diamondbacks-Houston Astros

📌Diamondbacks: Zac Gallen 0-0 2.70 ERA, 1.30 WHIP

📌Astros: Brandon Bielak 2-0 1.69 ERA, 1.31 WHIP

📝Tanti infortunati per Houston. Dovrebbe partire Bielak per una prestazione veloce prima di lasciare il posto all'ex DBacks, Zack Greinke (5.00 ERA, 1.00 WHIP).

⚾️Atlanta Braves-Toronto Blue Jays

📌Braves: Touki Toussaint 0-0 8.10 ERA, 1.80 WHIP

📌Blue Jays: Nate Pearson 0-0 .00 ERA, 0.80 WHIP

📝I Blue Jays sono 1-10 negli ultimi interleague road games contro squadre con record vincente.

⚾️Miami Marlins-Baltimore Orioles

📌Marlins: Jordan Yamamoto --

📌Orioles: Wade LeBlanc 1-0 4.09 ERA, 0.82 WHIP

📝Miami domina 9-1 negli ultimi precedenti contro Baltimore.

⚾️Chicago White Sox-Milwaukee Brewers

📌White Sox: Gio Gonzalez 0-0 7.36 ERA, 2.18 WHIP

📌Brewers: Josh Lindblom 0-0 4.91 ERA, 1.64 WHIP

📝I Brewers sono 2-6 negli ultimi precedenti contro i White Sox.

Free pick MLB 06-08-2020

⚾️Atlanta Braves-Toronto Blue Jays: PEARSON OVER 4.5 STRIKEOUTS @1.76 (stake 1)

Uno dei migliori prospetti del futuro della MLB, Nate Pearson (0-0, 0.00 ERA, 0.80 WHIP) ha esordito molto bene lasciando a secco Washington con 0 runs e 2 sole valide concesse oltre a 5 strikeouts contro i Nationals, in una partita vinta 4-0 da Toronto. L'attacco di Atlanta è senza Matt Adams ed Ozzie Albies ed è tra quelli che subisce più strikeouts (11.5 di media ogni partita). Ronald Acuna Jr non sta nemmeno facendo la differenza quindi altri 5 strikeouts per Nate ci stanno.

