Pronostici Baseball Americano MLB: LA Dodgers-San Diego Padres e partite del 10 agosto 2020

Lunedì con 10 partite di Baseball Americano MLB. Abbiamo diverse idee per le scommesse, ci concentriamo su LA Dodgers-San Diego Padres per la free pick ma vi diamo analisi, statistiche e rendimento dei pitcher al via anche sulle altre 9 partite del 10 agosto 2020.

Analisi e Statistiche Baseball MLB 10 Agosto 2020

⚾️Philadelphia Phillies-Atlanta Braves

📌Phillies: Aaron Nola (0-1, 3.97 ERA, 0.79 WHIP)

📌Braves: Sean Newcomb (0-1, 6.57 ERA, 1.46 WHIP)

📝I Braves sono 4-9 negli ultimi viaggia a Philadelphia.

⚾️NY Mets-Washington Nationals

📌Mets: Steven Matz (0-2, 5.65 ERA, 1.40 WHIP)

📌Nationals: Patrick Corbin (1-0, 3.00 ERA, 0.92 WHIP)

📝I Nationals sono Under 7-0-1 negli opener di serie con Corbin al via.

⚾️Detroit Tigers-Chicago White Sox

📌Tigers: Michael Fulmer (0-0, 13.50 ERA, 2.25 WHIP)

📌White Sox: Dallas Keuchel (2-1, 2.55 ERA, 0.96 WHIP)

📝I White Sox sono 11-4 nei precedenti contro i Tigers. Fulmer è 0-7 negli ultimi start al lunedì.

⚾️Boston Red Sox-Tampa Bay Rays

📌Red Sox: Colten Brewer (0-0, 2.57 ERA, 1.00 WHIP)

📌Rays: Ryan Yarbrough (0-2, 3.78 ERA, 1.14 WHIP)

📝I Rays sono 8-2 nei precedenti contro i Red Sox, avversari di AL East.

⚾️Milwaukee Brewers-Minnesota Twins

📌Brewers: Adrian Houser (1-0, 0.75 ERA, 0.92 WHIP)

📌Twins: Randy Dobnak (2-1, 0.60 ERA, 0.87 WHIP)

📝I Brewers sono avanti 5-2 nei precedenti contro i Twins.

⚾️Colorado Rockies-Arizona Diamondbacks

📌Rockies: Jn Gray (0-1, 3.31 ERA, 0.98 WHIP)

📌Diamondbacks: Robbie Ray (1-2, 9.45 ERA, 1.95 WHIP)

📝I Diamondbacks sono 2-11 in trasferta da underdog.

⚾️Texas Rangers-Seattle Mariners

📌Rangers: Kyle Gibson (0-1, 2.45 ERA, 1.27 WHIP)

📌Mariners: Justin Dunn (0-1, 6.43 ERA, 1.57 WHIP)

📝I Mariners sono Over 6-0-1 nelle ultime trasferte.

⚾️Houston Astros-San Francisco Giants

📌Astros: Lance McCullers Jr. (1-1, 9.22 ERA, 1.83 WHIP)

📌Giants: Logan Webb (1-0, 2.13 ERA, 1.50 WHIP)

📝Gli Astros hanno vinto le ultime 5 sfide contro i Giants con punteggio complessivo di 22-5.

⚾️LA Angels-Oakland Athletics

📌Angels: Julio Teheran (0-1, 6.75 ERA, 1.50 WHIP)

📌Athletics: Sean Manaea (0-2, 8.03 ERA, 1.46 WHIP)

📝Gli Athletics sono Under 6-0 in trasferta con Manaea starter e Under 4-1 nei precedenti contro LAA.

Free pick MLB 10-08-2020

⚾️LA Dodgers-San Diego Padres: DODGERS @1.60 (stake 1)

La settimana scorsa 2 vittorie su 3 di LAD a San Diego, e anche oggi vado sui Dodgers alla prima contro i Padres ad LA. Al via per i padroni di casa Dustin May (1-0, 2.63 ERA, 1.17 WHIP) che sta lavorando molto bene mentre per i Padres Garrett Richards (0-1, 4.60 ERA, 1.21 WHIP) ha concesso 4 runs (1 homeruns) in 5 IP nella sconfitta 6-7 contro LAD la scorsa settimana. Eric Hosmer rimane in forse per San Diego mentre LAD ha in dubbio Corey Seager ma l'attacco dei Dodgers è superiore a quello dei Padres e in casa segna 5.5 runs di media oltre ad essere tra le squadre più letali nei fuori campo (1.72 di media, SD ne concede 1.80 a partita). I Padres oltre a Richards potrebbero avere anche problemi con i rilievi, visto che il bullpen sta tenendo un negativo 5.28 ERA. Si potrebbe alzare la quota andando sulla runline -1.5 dei Dodgers @2.27, ma io mi accontento della moneyline.

